Ювентус и Комо искат да върнат Тео Ернандес в Серия "А"

Френският национал Тео Ернандес може да се завърне в Серия "А" само след един сезон в Саудитска Арабия, тъй като Ювентус и Комо проявяват интерес към него, твърди Gazzetta dello Sport.

Левият бек обмисля възможностите да продължи кариерата си след разочароващ сезон в Ал-Хилал, който не успя да спечели титлата в саудитското първенство. Ръководството на Комо следи Ернандес от известно време, а преди време се споменаваше за неофициално споразумение с Милан за негов потенциален трансфер, но през лятото на 2025-а футболистът избра Ал-Хилал. Сега перспективата да играе в Шампионската лига под ръководството на треньора Сеск Фабрегас може да се окаже по-убедителен аргумент.

Como and Juventus are reportedly interested in bringing Theo Hernandez back to Serie A, with the former Milan left-back having endured a disappointing year in Saudi Arabia with Al-Hilal. pic.twitter.com/R3CilDUYqg — Football Italia (@footballitalia) June 23, 2026

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Снимки: Gettyimages