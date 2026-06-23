Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Ювентус и Комо искат да върнат Тео Ернандес в Серия "А"

Ювентус и Комо искат да върнат Тео Ернандес в Серия "А"

  • 23 юни 2026 | 14:49
  • 137
  • 0

Френският национал Тео Ернандес може да се завърне в Серия "А" само след един сезон в Саудитска Арабия, тъй като Ювентус и Комо проявяват интерес към него, твърди Gazzetta dello Sport.

Левият бек обмисля възможностите да продължи кариерата си след разочароващ сезон в Ал-Хилал, който не успя да спечели титлата в саудитското първенство. Ръководството на Комо следи Ернандес от известно време, а преди време се споменаваше за неофициално споразумение с Милан за негов потенциален трансфер, но през лятото на 2025-а футболистът избра Ал-Хилал. Сега перспективата да играе в Шампионската лига под ръководството на треньора Сеск Фабрегас може да се окаже по-убедителен аргумент.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

  • 23 юни 2026 | 11:36
  • 522
  • 0
Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

  • 23 юни 2026 | 11:27
  • 1180
  • 0
Конфликт в състава на Мексико

Конфликт в състава на Мексико

  • 23 юни 2026 | 11:21
  • 4029
  • 3
Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

  • 23 юни 2026 | 11:16
  • 1438
  • 1
Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

  • 23 юни 2026 | 11:13
  • 721
  • 0
Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

  • 23 юни 2026 | 11:11
  • 1260
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров с успешен старт в Майорка

Григор Димитров с успешен старт в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 7232
  • 8
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 9695
  • 21
Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
  • 6974
  • 26
Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

  • 23 юни 2026 | 13:59
  • 965
  • 2
Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

  • 23 юни 2026 | 05:00
  • 42941
  • 23
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 5187
  • 4