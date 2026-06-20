Болоня проявява интерес към полузащитник на Ювентус

В Болоня са нетърпеливи да обсъдят с Ювентус бъдещето на трима футболисти, включително халфа Фабио Мирети, на когото потенциално може да бъде позволено да напусне „Алианц Стейдиъм“ това лято, пише Gazzetta dello Sport.
Мирети е сред халфовете, които представляват интерес за Болоня преди летния трансферен прозорец. 22-годишният футболист вече привлече вниманието и на други отбори от Серия "А", включително Комо, Фиорентина и Лацио. Предполага се, че Ювентус ще разгледа оферти от порядъка на 20 милиона евро за полузащитника, който е част от торинския гранд от 2021 година, но прекара сезон 2024/2025 под наем в Дженоа.
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