Болоня проявява интерес към полузащитник на Ювентус

В Болоня са нетърпеливи да обсъдят с Ювентус бъдещето на трима футболисти, включително халфа Фабио Мирети, на когото потенциално може да бъде позволено да напусне „Алианц Стейдиъм“ това лято, пише Gazzetta dello Sport.

Мирети е сред халфовете, които представляват интерес за Болоня преди летния трансферен прозорец. 22-годишният футболист вече привлече вниманието и на други отбори от Серия "А", включително Комо, Фиорентина и Лацио. Предполага се, че Ювентус ще разгледа оферти от порядъка на 20 милиона евро за полузащитника, който е част от торинския гранд от 2021 година, но прекара сезон 2024/2025 под наем в Дженоа.

🚨🇮🇹 NEW: Fabio Miretti could leave this summer.



He s one of the few players who would generate a full capital gain for the club.



Juventus are OPEN to a sale if the right offer arrives.



— @romeoagresti pic.twitter.com/iiYdpX7v1p — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@TheFJEN) June 18, 2026

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Снимки: Gettyimages