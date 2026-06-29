Ювентус напредва по завръщането на Коло Муани

Нападателят на Пари Сен Жермен Рандал Коло Муани може да се завърне в Ювентус, съобщиха италианските медии.
Клубът от Торино се е споразумял за личните условия на французина и е започнал преговори с парижани. Както е известно, Коло Муани игра под наем за Ювентус през втората половина на сезон 2024/2025. Той записа 22 мача за италианския клуб, в които отбеляза 10 гола и даде три асистенции. Миналия сезон 27-годишният футболист прекара под наем в Тотнъм. Той изигра 41 мача за лондончани, в които отбеляза пет гола и даде четири асистенции. Настоящият му договор с европейския клубен първенец е до лятото на 2028 г.
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