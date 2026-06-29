Ювентус напредва по завръщането на Коло Муани

Нападателят на Пари Сен Жермен Рандал Коло Муани може да се завърне в Ювентус, съобщиха италианските медии.

Клубът от Торино се е споразумял за личните условия на французина и е започнал преговори с парижани. Както е известно, Коло Муани игра под наем за Ювентус през втората половина на сезон 2024/2025. Той записа 22 мача за италианския клуб, в които отбеляза 10 гола и даде три асистенции. Миналия сезон 27-годишният футболист прекара под наем в Тотнъм. Той изигра 41 мача за лондончани, в които отбеляза пет гола и даде четири асистенции. Настоящият му договор с европейския клубен първенец е до лятото на 2028 г.

🚨⚪️⚫️ Juventus and PSG have now started club to club contacts for Randal Kolo Muani deal.



After personal terms sealed, Juve have

made direct contact with PSG over the weekend.



Negotiations started and deal on. RKM wants Juventus.



🎥 https://t.co/R8OrVMEaZw pic.twitter.com/ZSczmXiCrF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

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Снимки: Gettyimages