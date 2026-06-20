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Ювентус се пробва да си върне Дибала

  • 20 юни 2026 | 15:18
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Ювентус се пробва да си върне Дибала

Ръководството на Ювентус е влязло в контакт с агента на Пауло Дибала, обмисляйки сензационно завръщане на футболиста през следващия сезон, въпреки продължаващите му преговори за нов контракт с Рома, твърди Gazzetta dello Sport.

Дибала прекара седем сезона с „бианконерите“, печелейки пет титли в Серия "А", четири пъти Купата на Италия и два пъти суперкупата на страната, преди да се присъедини към клуба от Рим със свободен трансфер през лятото на 2022 година. Настоящият договор на аржентинския футболист с Рома изтича в края на месеца, а „джалоросите“ отдавна обсъждат подновяването с футболиста, но той ще трябва да приеме намаление на заплатата, която получаваше през последните два сезона.

Дибала и неговите агенти обаче не са затворили напълно вратите за възможности другаде, а Ювентус е сред клубовете, които са се свързали с представителите на играча, за да обсъдят финансовите подробности за потенциална сделка.

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Снимки: Gettyimages

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