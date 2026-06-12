Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Първи коментари на Комоли и Карневали след рокадата в Ювентус

Първи коментари на Комоли и Карневали след рокадата в Ювентус

  • 12 юни 2026 | 14:05
  • 101
  • 0
Първи коментари на Комоли и Карневали след рокадата в Ювентус

От Ювентус потвърдиха назначението на Джовани Карневали. Дългогодишният президент на Сасуоло поема поста изпълнителен директор и генерален мениджър на "бианконерите". Новият шеф на "Алианц Стейдиъм" заяви, че е „горд и поласкан“ да се присъедини към Ювентус, докато в същото време Деймиън Комоли, който вчера бе освободен от клуба, благодари на Джон Елкан и на привържениците на „бианконерите“, след като потвърди оставката си. Френският шеф прекара начело на тима само година. Клубът прие оставката на Комоли на извънредно заседание на борда на директорите в петък сутринта, като след това публикува официално изявление. Той беше нает от Ювентус през 2025 г., първоначално като генерален мениджър, а след това и като главен изпълнителен директор от ноември 2025 г.

Ювентус се разделя с изпълнителния си директор след само един сезон
Ювентус се разделя с изпълнителния си директор след само един сезон

Комоли проговори след напускането на Ювентус.

„Реших да се оттегля от поста си на главен изпълнителен директор на футболен клуб Ювентус с незабавен ефект“, заяви той. „Бих искал да благодаря на Джон Елкан и Exor за възможността, която ми дадоха да работя за такъв престижен клуб. Също така благодаря на всички мои колеги в Ювентус за тяхната ангажираност, професионализъм и отдаденост. Пожелавам на женския и мъжкия отбор много успехи през предстоящия сезон. Накрая, специални благодарности отправям към феновете на Ювентус за тяхната невероятна подкрепа. Те са това, което прави този клуб наистина уникален и специален.“

Бившият директор на Сасуоло, Карневали, също говори пред официалния уебсайт на Ювентус след своето назначение. Първите думи на новия шеф като директор на Ювентус.

„Горд съм и за мен е чест да се присъединя към клуб с толкова богата история и силна идентичност“, каза Карневали.„Бих искал да благодаря на клуба, на мажоритарния акционер и на Джон Елкан за доверието, което ми гласуваха. Подхождам към това ново предизвикателство със силно чувство за отговорност и с убеждението, че чрез ежедневна отдаденост е възможно да изградим устойчив път на растеж и успешно бъдеще. Заедно с всички звена в организацията ще работим, за да гарантираме, че Ювентус ще продължи да бъде водеща сила както на национално, така и на международно ниво, при пълно уважение към наследството на клуба и амбициите на нашите фенове.“

Сурово наказание за феновете на Ювентус и Торино след ексцесиите в дербито
Сурово наказание за феновете на Ювентус и Торино след ексцесиите в дербито

Карневали заемаше поста на изпълнителен директор на Сасуоло от 2012 г. насам. „Бианконерите“ завършиха сезон 2025-26 в Серия А на шесто място и през следващия сезон ще участват в Лига Европа. Треньорът Лучано Спалети остава начело, след като през април подписа договор до 2028 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мбапе: Радвах се за ПСЖ, подписвам веднага Франция да е световен шампион, без да вкарам и един гол

Мбапе: Радвах се за ПСЖ, подписвам веднага Франция да е световен шампион, без да вкарам и един гол

  • 12 юни 2026 | 10:13
  • 5759
  • 2
Ладислав Крейчи отбеляза първи гол след тъч в мач от световно първенство от 2018 година насам

Ладислав Крейчи отбеляза първи гол след тъч в мач от световно първенство от 2018 година насам

  • 12 юни 2026 | 10:13
  • 741
  • 0
Йордания пристигна в САЩ

Йордания пристигна в САЩ

  • 12 юни 2026 | 10:05
  • 418
  • 0
Отборът на ДР Конго получи разрешение да влезе в САЩ

Отборът на ДР Конго получи разрешение да влезе в САЩ

  • 12 юни 2026 | 10:05
  • 655
  • 0
Гана пристигна в Провидънс, след пет дни се изправя срещу Панама

Гана пристигна в Провидънс, след пет дни се изправя срещу Панама

  • 12 юни 2026 | 10:01
  • 386
  • 0
Тухел призна, че може да използва Белингам на необичайна позиция

Тухел призна, че може да използва Белингам на необичайна позиция

  • 12 юни 2026 | 09:56
  • 1872
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

  • 12 юни 2026 | 09:14
  • 26360
  • 52
ЦСКА 1948 с изненадващо назначение, представи бивш директор на ЦСКА, Лудогорец и Локо (Сф)

ЦСКА 1948 с изненадващо назначение, представи бивш директор на ЦСКА, Лудогорец и Локо (Сф)

  • 12 юни 2026 | 11:46
  • 11278
  • 6
Скалони в последния момент повика новия бранител на Тотнъм

Скалони в последния момент повика новия бранител на Тотнъм

  • 12 юни 2026 | 13:14
  • 2526
  • 1
Сесил Каратанчева: Не съм сигурна, че тенисът беше моето призвание

Сесил Каратанчева: Не съм сигурна, че тенисът беше моето призвание

  • 12 юни 2026 | 13:52
  • 2406
  • 3
Ботев (Пловдив) отмъква звездата на Локомотив?

Ботев (Пловдив) отмъква звездата на Локомотив?

  • 12 юни 2026 | 09:01
  • 17543
  • 14
Англия громи с 6:0 в закрита контрола, Тони с хеттрик

Англия громи с 6:0 в закрита контрола, Тони с хеттрик

  • 12 юни 2026 | 09:26
  • 9761
  • 5