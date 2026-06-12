Първи коментари на Комоли и Карневали след рокадата в Ювентус

От Ювентус потвърдиха назначението на Джовани Карневали. Дългогодишният президент на Сасуоло поема поста изпълнителен директор и генерален мениджър на "бианконерите". Новият шеф на "Алианц Стейдиъм" заяви, че е „горд и поласкан“ да се присъедини към Ювентус, докато в същото време Деймиън Комоли, който вчера бе освободен от клуба, благодари на Джон Елкан и на привържениците на „бианконерите“, след като потвърди оставката си. Френският шеф прекара начело на тима само година. Клубът прие оставката на Комоли на извънредно заседание на борда на директорите в петък сутринта, като след това публикува официално изявление. Той беше нает от Ювентус през 2025 г., първоначално като генерален мениджър, а след това и като главен изпълнителен директор от ноември 2025 г.

Ювентус се разделя с изпълнителния си директор след само един сезон

Комоли проговори след напускането на Ювентус.

„Реших да се оттегля от поста си на главен изпълнителен директор на футболен клуб Ювентус с незабавен ефект“, заяви той. „Бих искал да благодаря на Джон Елкан и Exor за възможността, която ми дадоха да работя за такъв престижен клуб. Също така благодаря на всички мои колеги в Ювентус за тяхната ангажираност, професионализъм и отдаденост. Пожелавам на женския и мъжкия отбор много успехи през предстоящия сезон. Накрая, специални благодарности отправям към феновете на Ювентус за тяхната невероятна подкрепа. Те са това, което прави този клуб наистина уникален и специален.“

Giovanni Carnevali has been appointed as the Club’s new Chief Executive Officer and General Manager



🗞️ https://t.co/rfevXusrWg pic.twitter.com/9YhGN2tjun — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) June 12, 2026

Бившият директор на Сасуоло, Карневали, също говори пред официалния уебсайт на Ювентус след своето назначение. Първите думи на новия шеф като директор на Ювентус.

„Горд съм и за мен е чест да се присъединя към клуб с толкова богата история и силна идентичност“, каза Карневали.„Бих искал да благодаря на клуба, на мажоритарния акционер и на Джон Елкан за доверието, което ми гласуваха. Подхождам към това ново предизвикателство със силно чувство за отговорност и с убеждението, че чрез ежедневна отдаденост е възможно да изградим устойчив път на растеж и успешно бъдеще. Заедно с всички звена в организацията ще работим, за да гарантираме, че Ювентус ще продължи да бъде водеща сила както на национално, така и на международно ниво, при пълно уважение към наследството на клуба и амбициите на нашите фенове.“

Сурово наказание за феновете на Ювентус и Торино след ексцесиите в дербито

Карневали заемаше поста на изпълнителен директор на Сасуоло от 2012 г. насам. „Бианконерите“ завършиха сезон 2025-26 в Серия А на шесто място и през следващия сезон ще участват в Лига Европа. Треньорът Лучано Спалети остава начело, след като през април подписа договор до 2028 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google