Ювентус мисли все по-усилено за привличането на Горетцка

Германският национал Леон Горетцка се превръща във все по-привлекателна опция за Ювентус, информира италианският вестник "Гадзета дело Спорт".

Грандът от Торино и новоназначеният изпълнителен директор Джовани Карневали имат трудната задача да подсилят отбора на „бианконерите“ през лятото, но пропускането на Шампионската лига се очаква да окаже значително влияние върху приходите на клуба и способността му да привлече футболисти от най-високо ниво.

Sliding doors in casa #Juventus 🚪🔄



🔎 Secondo Gazzetta, i bianconeri potrebbero pensare al sacrificio di Khephren #Thuram (che piace al PSG) per finanziare il colpo in entrata #Goretzka



⚪️⚫️ I bianconeri ci guadagnano o ci perdono? #Calcionews24 pic.twitter.com/qyU4bEzd9h — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) June 24, 2026

Договорът на Горетцка с Байерн (Мюнхен) няма да бъде подновен и той ще бъде на разположение като свободен агент след края на контракта му. Ювентус се опитва да си осигури и нов нападател, на фона на раздялата с Душан Влахович, който по всичко личи ще напусне клуба като свободен агент в края на месеца.

Последният фактор, който се появи на радара на „бианконерите“, е интересът на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен към халфа Кефрен Тюрам – име, което изплува по време на многобройните разговори между торинския гранд и Париж относно евентуалното завръщане пък на нападателя Рандал Коло Муани при „Старата госпожа“.

Reports in Italy claim that Leon Goretzka is becoming an increasingly enticing option for Juventus again, as PSG have expressed an interest in signing Khephren Thuram while discussing a potential sale of Randal Kolo Muani to the Old Lady. pic.twitter.com/x60z5MtGmt — Football Italia (@footballitalia) June 24, 2026

Най-голямата пречка за привличането на Горетцка иначе винаги е била заплатата му, която надхвърля тавана, наложен в Ювентус, но контактите с антуража му никога не са прекъсвали. Без Тюрам те биха могли да се засилят и да се навлезе в детайли по намаляването на възнаграждението.

За кратко германецът беше свързван и с трансфер в Милан, който изпадна в същата ситуация като Ювентус.

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