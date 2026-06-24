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Ювентус мисли все по-усилено за привличането на Горетцка

  • 24 юни 2026 | 16:41
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Германският национал Леон Горетцка се превръща във все по-привлекателна опция за Ювентус, информира италианският вестник "Гадзета дело Спорт".

Грандът от Торино и новоназначеният изпълнителен директор Джовани Карневали имат трудната задача да подсилят отбора на „бианконерите“ през лятото, но пропускането на Шампионската лига се очаква да окаже значително влияние върху приходите на клуба и способността му да привлече футболисти от най-високо ниво.

Договорът на Горетцка с Байерн (Мюнхен) няма да бъде подновен и той ще бъде на разположение като свободен агент след края на контракта му. Ювентус се опитва да си осигури и нов нападател, на фона на раздялата с Душан Влахович, който по всичко личи ще напусне клуба като свободен агент в края на месеца.

Последният фактор, който се появи на радара на „бианконерите“, е интересът на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен към халфа Кефрен Тюрам – име, което изплува по време на многобройните разговори между торинския гранд и Париж относно евентуалното завръщане пък на нападателя Рандал Коло Муани при „Старата госпожа“.

Най-голямата пречка за привличането на Горетцка иначе винаги е била заплатата му, която надхвърля тавана, наложен в Ювентус, но контактите с антуража му никога не са прекъсвали. Без Тюрам те биха могли да се засилят и да се навлезе в детайли по намаляването на възнаграждението.

За кратко германецът беше свързван и с трансфер в Милан, който изпадна в същата ситуация като Ювентус.

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