Ювентус окончателно купи крило от Ница

От Ювентус официално обявиха постоянния трансфер на крилото Жереми Бога от Ница. Клубът обяви, че е платил 4,8 млн. евро и допълнителна сума от 800 хил., за да задържи котдивоареца с договор до лятото на 2029 година.

Бога пристигна в торинския гранд в самия край на зимния трансферен прозорец, като се отличи с четири гола и една асистенция в 17 мача за “Старата госпожа” във всички турнири. В периода си в Ница, откъдето платиха за него 17,5 млн. евро на Аталанта преди три години, юношата на Челси записа 73 двубоя с 11 попадения и девет голови паса.

Jeremie Boga has joined on a permanent deal! ✍️⚪️⚫️



🗞️ https://t.co/zNXxpBrlKo pic.twitter.com/PH3DUsEfr3 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) June 15, 2026

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Снимки: Gettyimages