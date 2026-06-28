ЦСКА срещу втородивизионни поляци в последната си "австрийска" контрола

ЦСКА ще премери сили с Одра (Ополе) в последната си контролна среща на австрийска земя. Проверката в Залцбург е днес от 19:00 часа.

"Армейците" ще опитат да измият срама от тежката загуба с 0:4 от Полися (Житомир) преди четири дни. Преди това пък тимът на Христо Янев победи Гросупле с 2:1.

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До този момент клубът представи две нови попълнения - Жоел Цварц и Стефано Сенси. Първият вече дебютира с червената фланелка и дори отбеляза първото си попадение за ЦСКА. Любопитно ще бъде да видим дали италианският национал ще запише минути срещу Одра (Ополе) днес.

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След два дни 31-кратните шампиони се завръщат в България, а до старта на новия сезон ще изиграят още един приятелски мач. Той ще бъде срещу Марек на 3 юли.

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