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Майкъла: Не е сериозно някакви отбори да те бият 4:0, това не подхожда на ЦСКА

  • 28 юни 2026 | 09:23
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Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев коментира състоянието и подготовката на ЦСКА. Майкъла не скри, че е разочарован от тежката загуба на тима в контролата с украинския Полися, но предвижда титла за "армейците" в края на сезона.

"ЦСКА тепърва прави отбор, следя подготовката изкъсо. Има и още контроли, така че играчите ще имат шансове да се изявят. За мен не е сериозно някакви отбори да те бият 4:0, това не подхожда на ЦСКА, но от друга страна - по време на подготовките всичко е възможно. Резултатите в контролите нямат огромно значение. Те се използват да обиграваш състава, утре този отбор ще играе в турнирите, в първенството. Би трябвало да подходят по-сериозно. Това е задача на спортния директор и треньора. Повтарям го - 4:0 не е нормално да паднеш. Коментарът на треньора, че едните са излезли на бой, а другите на разходка - също не е подходящ", заяви Майкъла пред "Мач Телеграф:".

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"Сенси игра в Интер преди много време. Ако е толкова голям футболист, ще отиде ли в Кипър? Освен това той страда от много контузии през годините. Има няколко операции зад гърба си. Такъв играч трябва да бъде тестван здравословно преди да се вземе. Чух, че имал и килограми да сваля. В ЦСКА се идва готов да влезеш в отбора и да играеш. Нека да спрем с това "бил някога", както се казва "бил съм се бил напил". Такъв играч ще го чакаме да го възстановяваме една година, а заплатата му в същото време не е малка. Чувам, че в Кипър е взимал 10 000 - 12 000 евро. Ако тези заплати, които се пишат, са верни, това е пълна лудост със Сенси. Интересното е, че и треньорът нищо не казва за новите, поне не съм чул досега. Дали той го иска този играч, има ли на този пост други, с какво ще помогне на ЦСКА? Има треньор и спортен директор и те ще носят цялата отговорност", коментира той по отношение на селекцията до момента.

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Георги Илиев също така изказа мнението си за старши треньора Христо Янев: "Всички казват, че аз имам нещо против Янев. Той е добро момче, ЦСКА обаче е високо ниво. Единственото добро нещо е, че взе Купата, но това е на голям късмет. Когато в ЦСКА 2-3 години не си взел нищо, Купата се превръща в голям успех. Сега следва Европа. В Лига Европа играем с едни средни отбори, а нещо сме се променили в ЦСКА... Играем във Враца - много тежък мач бил, с Монтана - тежък мач. Паднаха се съвсем нормални отбори", каза още Илиев.

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