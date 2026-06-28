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  3. ЦСКА представи третия си екип за новия сезон, връща спомените за победите срещу Байер и Ливърпул

ЦСКА представи третия си екип за новия сезон, връща спомените за победите срещу Байер и Ливърпул

  • 28 юни 2026 | 16:44
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ЦСКА представи третия си екип за новия сезон, връща спомените за победите срещу Байер и Ливърпул

ЦСКА представи третия си екип за предстоящия сезон 2026/27. Той ще бъде изцяло в черно, а с това "армейците" връщат спомените за едни от най-запомнящите се победи в евротурнирите - срещу Байер (Леверкузен) и Ливърпул. Още днес футболистите на Христо Янев ще играят с него в контролата срещу Одра (Ополе).

ЦСКА срещу втородивизионни поляци в последната си "австрийска" контрола
ЦСКА срещу втородивизионни поляци в последната си "австрийска" контрола

"Нов сезон. Нова визия. Представяме третия екип на ЦСКА за сезон 2026/27, който е изцяло в черно. Екип, който носи спомена за едни от най-големите ни европейски победи срещу Байер Леверкузен и Ливърпул и вдъхновява за нови.

С динамична визия и елегантен стил, фланелката носи усещането за комфорт, свобода на движение и импровизация на футболния терен. За първи път ще видите отбора с него в последната ни контрола на австрийска земя срещу Одра (Ополе) днес. Историята продължава", написаха от Борисовата градина.

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