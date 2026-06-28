В Италия: Сенси галеше топката и диктуваше темпото в ШЛ, ще пише нова история с ЦСКА

Италианското издание barzacom.it публикува дълъг очерк за последното ново попълнение на ЦСКА - Стефано Сенси. В него се напомнят неоспоримите качества на бившия полузащитник на Интер, който до преди няколко години бе сочен за бъдещето на италианския футбол. Сега италианците напомнят добрите изяви на своя сънародник с екипа на Анортозис и се надяват да напише нова история с екипа на "червените".

"През есента на 2019 г. имаше момент, в който италианският футбол вярваше, че е открил своя малък принц. Стефано Сенси се движеше между линиите с геометрична грация, невиждана отдавна на „Сан Сиро“: галеше топката, диктуваше темпото в Шампионската лига и правеше всяко трудно нещо да изглежда лесно. Антонио Конте го бе превърнал в основна фигура на своя първи Интер – тотален полузащитник, способен да засенчи гигантите на Европа. След това дойде мракът. Или по-скоро чупливостта. Невероятният му талант бе предаден от твърде крехко тяло, неспособно да понесе интензивността на собствените му футболни идеи. Мъчителен период от контузии превърна една потенциална световна звезда в едно от най-големите разочарования за италианския футбол и в частност за феновете на „нерадзурите“.

Нова ера в България

Днес, на 30 години, географията на футбола разказва различна история за Сенси, далеч от прожекторите на Серия А, но не по-малко интригуваща. Полузащитникът, роден през 1995 г., официално започва нов етап от кариерата си в България. ЦСКА (София) обяви привличането му с постоянен трансфер. За да го отмъкне от кипърския Анортозис Фамагуста, където Сенси преживя истински ренесанс с 9 гола и 6 асистенции в 25 мача, българският клуб се възползва от освобождаваща клауза на стойност 200 000 евро. Изгодна цена за играч, който само преди няколко години бе оценяван за най-престижните сцени на континента.

Двегодишен договор и европейски амбиции

В София Сенси подписа договор за две години и ще носи фланелката с номер 8, готов да поведе „армейците“ в следващото им европейско приключение. ЦСКА, който завърши на четвърто място в първенството и спечели Купата на България, ще дебютира на 9 юли в първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу ирландския Дери Сити. В официалното си съобщение за добре дошъл, софийският клуб изтъкна престижа на новото си попълнение, превеждайки на кирилица визитка, която на тези географски ширини предизвиква разбираем интерес.

Под ръководството на агенцията на Федерико Пасторело, Сенси продължава своето футболно възраждане в периферията на Европа. След като в Кипър доказа, че все още може да прави разликата и най-вече, че е възвърнал физическата си форма, която изглеждаше изгубена, България се превръща в неговото ново платно. Вълшебните нощи в Шампионската лига с Интер и онова дерби на Италия през сезон 2019/20 на „Сан Сиро“, когато остави отбора на Конте без своя фар в началото на второто полувреме, остават запечатани във видеоклипове в YouTube и в съжаленията на феновете, но в София има нова история, която предстои да бъде написана", завършва оптимистично материалът.

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