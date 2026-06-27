Де ла Фуенте: Този отбор става все по-добър

Преди да започне пресконференцията на стадион „Чивас“ в Гуадалахара след победата над Уругвай с 1:0, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте изказа съболезнования на колегата си Дидие Дешан заради смъртта на майка му и изрази подкрепата си към друг испански треньор – Хоакин Капарос, който се бори с рак на дебелото черво.

„Беше труден, много интензивен, изискващ пълната ни концентрация мач на най-високо ниво. Уругвайците някак си играха с прекомерна агресия, но за това са съдиите – да налагат правилата. Играчите разбираха обстоятелствата перфектно и ние направихме това, което беше правилно и необходимо, за да спечелим“, започна Де ла Фуенте с типичната си усмивка.

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Испанските журналисти обаче веднага го атакуваха с въпроси дали съдията Исмаил Елфат от САЩ е бил достатъчно стриктен с прилагането на правилата и дали подобно поведение няма да доведе до сериозни контузии.

„Ние мислим за собствените си дела на терена и по време на мача, не искаме нищо да ни се дава, но и не искаме нещо да ни се отнема. Ние живеем извън съдийството и това е нещото от мача, което не можем да контролираме. Съдийството е много трудно, но има инструменти, които могат да помогнат. Надявам се, че отсега нататък можем да играем нормални мачове. Имам достатъчно задачи със собствената си работа като треньор и не искам да се занимавам и със съдийството. Нека всеки поеме отговорност за своите си задачи”, отговори Де ла Фуенте.

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„Много се гордея с този отбор. Много. Той става все по-добър, с много различни опции. Това беше мач, който беше пълната противоположност на това, което харесваме по отношение на футбола, а те знаеха как да се справят с него. Какво да ви кажа повече“, отбеляза специалистът.

„На прав път сме, а ето ни и 34 мача без загуба. Стигнахме до мястото, където искахме да бъдем. Сега трябва да се възстановим и да си починем добре. Имаме дълги пътувания и възстановяването е ключово, почти повече от футболния аспект”, подчерта Де ла Фуенте.

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Попитан дали на някои зони на терена не натежават контузиите и то при силните футболисти по крилата, той отговори: „Идеята не се променя. Въпросът е кои играчи ще използваме. Мисля, че ще загубим Йереми Пино заради проблем в ключицата. Утре ще видим, но по всяка вероятност няма да играе повече“, сподели наставникът на “Ла Роха”.

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Снимки: Imago