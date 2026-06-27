Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЕГИПЕТ - ИРАН
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Де ла Фуенте: Този отбор става все по-добър

Де ла Фуенте: Този отбор става все по-добър

  • 27 юни 2026 | 06:49
  • 123
  • 0

Преди да започне пресконференцията на стадион „Чивас“ в Гуадалахара след победата над Уругвай с 1:0, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте изказа съболезнования на колегата си Дидие Дешан заради смъртта на майка му и изрази подкрепата си към друг испански треньор – Хоакин Капарос, който се бори с рак на дебелото черво.

„Беше труден, много интензивен, изискващ пълната ни концентрация мач на най-високо ниво. Уругвайците някак си играха с прекомерна агресия, но за това са съдиите – да налагат правилата. Играчите разбираха обстоятелствата перфектно и ние направихме това, което беше правилно и необходимо, за да спечелим“, започна Де ла Фуенте с типичната си усмивка.

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите
Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Испанските журналисти обаче веднага го атакуваха с въпроси дали съдията Исмаил Елфат от САЩ е бил достатъчно стриктен с прилагането на правилата и дали подобно поведение няма да доведе до сериозни контузии.

„Ние мислим за собствените си дела на терена и по време на мача, не искаме нищо да ни се дава, но и не искаме нещо да ни се отнема. Ние живеем извън съдийството и това е нещото от мача, което не можем да контролираме. Съдийството е много трудно, но има инструменти, които могат да помогнат. Надявам се, че отсега нататък можем да играем нормални мачове. Имам достатъчно задачи със собствената си работа като треньор и не искам да се занимавам и със съдийството. Нека всеки поеме отговорност за своите си задачи”, отговори Де ла Фуенте.

Биелса шокира със смените си срещу Испания
Биелса шокира със смените си срещу Испания

„Много се гордея с този отбор. Много. Той става все по-добър, с много различни опции. Това беше мач, който беше пълната противоположност на това, което харесваме по отношение на футбола, а те знаеха как да се справят с него. Какво да ви кажа повече“, отбеляза специалистът.

„На прав път сме, а ето ни и 34 мача без загуба. Стигнахме до мястото, където искахме да бъдем. Сега трябва да се възстановим и да си починем добре. Имаме дълги пътувания и възстановяването е ключово, почти повече от футболния аспект”, подчерта Де ла Фуенте.

Биелса: Не показахме нищо от потенциала си
Биелса: Не показахме нищо от потенциала си

Попитан дали на някои зони на терена не натежават контузиите и то при силните футболисти по крилата, той отговори: „Идеята не се променя. Въпросът е кои играчи ще използваме. Мисля, че ще загубим Йереми Пино заради проблем в ключицата. Утре ще видим, но по всяка вероятност няма да играе повече“, сподели наставникът на “Ла Роха”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Биелса шокира със смените си срещу Испания

Биелса шокира със смените си срещу Испания

  • 27 юни 2026 | 05:37
  • 1202
  • 0
Кабо Верде подобри близо 100-годишен рекорд

Кабо Верде подобри близо 100-годишен рекорд

  • 27 юни 2026 | 05:26
  • 1041
  • 1
Нова Зеландия 0:2 Белгия, втората част започна с нов гол на Тросар

Нова Зеландия 0:2 Белгия, втората част започна с нов гол на Тросар

  • 27 юни 2026 | 06:00
  • 2265
  • 2
Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

  • 27 юни 2026 | 05:02
  • 13789
  • 9
Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

  • 27 юни 2026 | 05:01
  • 17640
  • 43
Египет 1:1 Иран, и двата отбора не спират да атакуват (гледайте на живо)

Египет 1:1 Иран, и двата отбора не спират да атакуват (гледайте на живо)

  • 27 юни 2026 | 06:00
  • 2462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нова Зеландия 0:2 Белгия, втората част започна с нов гол на Тросар

Нова Зеландия 0:2 Белгия, втората част започна с нов гол на Тросар

  • 27 юни 2026 | 06:00
  • 2265
  • 2
Египет 1:1 Иран, и двата отбора не спират да атакуват (гледайте на живо)

Египет 1:1 Иран, и двата отбора не спират да атакуват (гледайте на живо)

  • 27 юни 2026 | 06:00
  • 2462
  • 0
Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

  • 27 юни 2026 | 05:01
  • 17640
  • 43
Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

  • 27 юни 2026 | 05:02
  • 13789
  • 9
Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

  • 26 юни 2026 | 23:59
  • 39265
  • 123
Сенегал даде сериозна заявка за 1/16-финалите с бой по десетима от Ирак

Сенегал даде сериозна заявка за 1/16-финалите с бой по десетима от Ирак

  • 27 юни 2026 | 00:05
  • 14681
  • 2