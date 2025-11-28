Йоан Уиса с първи тренировки с Нюкасъл

Нападателят на Нюкасъл Йоан Уиса, който получи контузия на коляното броени дни след трансфера си от Брентфорд през септември, тренира за първи път с новия си отбор, разкри мениджърът на тима Еди Хау. "Свраките" привлякоха футболиста от Кот д'Ивоар за 55 милиона британски лири, за да замени преминалия в Ливърпул Александър Исак, който направи рекорден трансфер за Англия.

"Той е добре, тренира с нас за първи път в сряда и съм доволен как се развива. За първи път е с отбора. Нека да видим как ще бъде днес", каза Хау на пресконференцията си в петък преди гостуването на Евертън.

"Имам идея кога може да се върне в игра, но може би е по-добре засега това да остане за нас. Не искам да разочарован никого. Разбира се, искаме да го използваме колкото се може по-скоро", каза още мениджърът.

Нюкасъл е на 14-о място във Висшата лига, като е с четири точки над зоната на изпадащите тимове, като тимът загуби от Олимпик Марсилия през седмицата в Шампионската лига, но преди седмица победи Манчестър Сити за първенство.