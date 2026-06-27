Започна Европейското по сумо, изтормозиха българите

Днес започва Европейското първенство по сумо за мъже и жени в салона на университета в Стърлинг, Шотландия.

България е представена от десетима спортисти, които ще атакуват медалите в различни категории. За съжаление, поради организационни проблеми и откровен хаос, нашият тим беше накаран да чака повече от 4 часа на летището в Единбург за транспорт до университета в Стърлинг. Когато се оказа, че превоз няма, нашата делегация и тези на Унгария, Азербайджан, Франция и други си организираха самостоятелни таксита до мястото на събитието.

Настаняването също отне около час, а за някои и повече. Изтормозените състезатели все пак успяха да минат успешно кантара петък вечер, а днес са амбицирани да покажат най-доброто от себе си и да се утвърдят за пореден път в европейския сумо елит.

Легендарният йокодзуна Хакуко ще бъде специален гост на церемонията по откриването на Европейското по сумо.

Ето и българския състав:

Георги Аначков категория до 70 кг. – дебютира на Европейско първенство

Атанас Колев категория до 77кг. – Европейски шампион и многократен европейски медалист

Пресиян Михов категория до 77кг.- Европейски шампион и многократен европейски медалист

Виктор Костов категория до 85кг.- многократен медалист от европейски първенства, шампионк в категория Абсолютна на България за 2026г.

Стилиан Иванов категория до 92 кг. - Европейски шампион и многократен европейски медалист

Иван Благоев категория до 100кг. - Европейски шампион и многократен европейски и световен медалист

Михаил Мелехов катогория до 100кг. – Трети от ЕП за 2025г.

Симеон Станкович категория до 115кг. – Медалист от Световни и Европейски първенства

Михаела Христрова катерия до 65кг. - многократен медалист от европейски първенства

Станислава Атанасова категория до 80кг. - шампионка в категория Абсолютна на България за 2026г.

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