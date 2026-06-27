Легендата Хакухо откри Европейското по сумо в Шотландия

Легендарният йокодзуна Хакухо беше специалният гост на церемонията по откриването на Европейското първенство по сумо в Стърлинг, Шотландия.

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Той поздрави участниците и изрази щастието си от факта, че сумо вече присъства в спортната култура на 150 държави, а в около 80 се практикува активно, включително и в България.

Българската делегация на Европейското по сумо се състои от десетима състезатели, като е сред най-големите в Стърлинг.

Хакухо обяви и следващия голям международен турнир в сумо календара - Световното първенство в Азербайджан тази година, а догодина то ще се проведе в Япония.

42-годишният легендарен сумист разкри също, че ще направи демонстративен мач по-късно тази година на Азиатските олимпийски игри. Това ще е още една крачка напред към голямата цел сумото да стане официален член на олимпийското международно семейство.

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