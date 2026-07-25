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Очаквайте на живо: Основната бойна карта на UFC Абу Даби

  • 25 юли 2026 | 16:31
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Очаквайте на живо: Основната бойна карта на UFC Абу Даби

Sportal.bg ще отрази в реално време дуелите от основната бойна карта на тазгодишното лятно издание на елитната ММА верига UFC в Абу Даби.

Събитието в Обединените арабски емирства ще бъде оглавено от битка между бившия шампион в полутежка категория Магомед Анкалаев и намиращия се в серия от пет двубоя без загуба узбекистенец Богдан Гусков. Последният прие предизвикателството да се изправи срещу Анкалаев с по-малко от месец предизвестие.

Ето кои са и останалите битки, които ще започнат в 19:00 часа българско време:

Стийв Ерцег - Рамазонбек Темиров
Магомед Зайнуков - Дамиан Рзепечки
Ризван Куниев - Тайрел Форчън
Абубакар Чагаев - Сайгид Изахмаев

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