Очаквайте на живо: Основната бойна карта на UFC Абу Даби

Sportal.bg ще отрази в реално време дуелите от основната бойна карта на тазгодишното лятно издание на елитната ММА верига UFC в Абу Даби.
Събитието в Обединените арабски емирства ще бъде оглавено от битка между бившия шампион в полутежка категория Магомед Анкалаев и намиращия се в серия от пет двубоя без загуба узбекистенец Богдан Гусков. Последният прие предизвикателството да се изправи срещу Анкалаев с по-малко от месец предизвестие.
Ето кои са и останалите битки, които ще започнат в 19:00 часа българско време:
Стийв Ерцег - Рамазонбек Темиров
Магомед Зайнуков - Дамиан Рзепечки
Ризван Куниев - Тайрел Форчън
Абубакар Чагаев - Сайгид Изахмаев