Дакота Дичева е готова за голямото си завръщане в Ню Йорк

Българо-британската звезда на PFL Дакота Дичева е готова за завръщане след трудни две години, в които се е състезавала само веднъж от ноември 2024 г. Тя вече е възстановена и е готова да се бие. Дичева ще се изправи срещу Дениз Килхолц в Ню Йорк на 31 юли, а пред Дан Харди говори за завръщането си, контузията и очакванията си за предстоящия двубой. След стремителния си пробив кариерата на Дичева до известна степен бе поставена на пауза, макар това да беше изцяло извън нейния контрол. Тя трудно намираше съпернички, след като на практика разчисти дивизията с победата си над Талия Сантос през 2024 г. След това срещна Сумико Инаба в Южна Африка, но по време на мача счупи ръката си. Оттогава тя не се е състезавала, като двубоят се проведе през юли миналата година.

Говорейки с Дан Харди за травмата в ръката си, Дичева заяви:

„Трябва да се опиташ да забравиш за това. Правя всичко, което правех и преди да я счупя, така че засега всичко е в главата. Нямам никакви доказателства, че ръката ми не е толкова здрава, колкото беше преди. Удрям също толкова силно.“

We're less than a week away from the return of Dakota Ditcheva. 🤩🔥



The 2024 PFL Flyweight World champion takes on Denise Kielholtz at #PFLNewYork next Friday, July 31. ⏳💪 pic.twitter.com/mOtk6v4UTZ — Fight Record (@_FightRecord) July 25, 2026

Попитана за подготовката си в American Top Team, Дичева каза:

„Обожавам да ходя в Top Team. Обичам и живота там. Тренировките ме смиряват всеки ден. Когато се подготвям за сутрешна тренировка, съм нервна. Но точно това ме кара да отида, а тези усещания са причината да живея така всеки ден. Тренирам с момчетата, тренирам и с момичетата. Постоянно сменям партньорите — спарингувам с момчетата, а понякога и с момичетата.“

Дакота Дичева винаги е уверена, но и уважителна. За съперничката си тя заяви:

It’s hard work hitting pads if Bulgarian music’s playing 🤣🇧🇬🎤 pic.twitter.com/DkOkOjIUcZ — Dakota Ditcheva 🥊🇬🇧/🇧🇬 (@dakotaditchsoxj) July 24, 2026

„Гледам я от години. Гледах я още когато се занимавах с муай тай. Един от любимите ми нейни мачове беше срещу Тифани Ван Соест — това беше голям женски двубой за времето си и един от любимите ми за гледане. Така че, да, следя я отдавна. Гледах я и в Bellator. Тя е агресивна, със стил на кикбокс, а това ми харесва. Предпочитам стила на кикбокса пред муай тай — традиционният муай тай ми е малко бавен. Тя има бърз стил, затова се вълнувам просто да направим мач в стойка, ако се развие така. Ще видим, но тя е добра съперничка. Жалко е, че трябва да се бием, но това е положението.“

По повод последния мач на Килхолц Дичева добави:

„Бях впечатлена. Това беше първият ѝ мач след като стана майка, така че е нормално да има известна рингова ръжда. Моят първи мач при завръщането ми предишния път също не беше най-добрият. Надявам се обаче тя да покаже малко повече срещу мен. В онзи мач ми се стори, че изчакваше повече за контраатаки. Надявам се този път да е малко по-активна, за да направим хубав бой. Във всеки случай съм развълнувана.“

Дичева срещу Килхолц ще се проведе на 1 август в UBS Arena в Ню Йорк от 02:00 часа българско време. Главният мач на галавечерта ще противопостави Усман Нурмагомедов и непобедения Арчи Колган.

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