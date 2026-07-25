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Калоян Колев за новия му съперник на BRAVE 107: Опитен е и не е за подценяване

  • 25 юли 2026 | 21:22
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Професионалният ММА боец Калоян Колев гостува в студиото на "Sportal Fight Club" една седмица преди битката му на събитието BRAVE 107 в Бургас.

Българинът ще търси своята 14-та победа при професионалистите, като се изправи срещу Салим Ел Оусади на 1-и август в "Арена Бургас". Колев сподели в студиото ни, че Ел Оусади е често подценяван заради външния му вид, но е опитен и неудобен съперник, който не е за подценяване.

Мароканецът с френски паспорт има 16 професионални срещи зад гърба си. Той прие битката с Колев с по-малко от месец предизвестие, тъй като първоначално планираният съперник за Колев, Неманя Ковач, се оттегли поради контузия.

Към момента софиянецът има една битка в октагона на международната верига BRAVE CF. На 12-и юли 2025-а българинът се изправи срещу Саид Маалем. След три рунда здрава битка съдиите край клетката отсъдиха равенство. В следващия си двубой алжиреца спечели титлата в полутежката категория на организацията. Колев е категоричен, че е отворен за идеята за реванш с Маалем, ако надделее над Ел Оусади на 1-ви август.

Вижте цялото интервю с Колев, в което бившият състезател по свободна борба разказва за подготовката си в родната столица и

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