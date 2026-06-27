Нелепа контузия лиши Михаил Мелехов от европейски медал

Нелепа контузия лиши Михаил Мелехов от възможността да спечели заслужен медал на Европейското първенство по сумо в Стърлинг, Шотландия.

Мишо тъкмо беше постигнал успех в схватката си с Миколай Мровински, когато осъзна, че полякът го е ударил тежко глава в глава. Българинът получи сцепване на дясната страна на челото си и лекарският щаб прецени, че е по-добре да не продължава състезанието. Треньорите Христо Христов и Николай Николов се съгласиха с решението без да оспорват, защото контузията наистина не биваше да се подценява. Самият Михаил увери всички от отбора, че се чувства добре, макар и със сцепена глава.

Мелехов трябваше да се изправи срещу германеца Лоренц Моор на полуфиналите на репешажите, а впоследствие Моор загуби битката за бронза от Патрик Свора. Шампион стана Демид Караченко от Украйна, който надви сънародника си Йевхен Макаров в големия финал. Именно Макаров елиминира на четвъртфиналите в основната схема Михаил Мелехов.

Другият ни български представител в категория до 100 кг на Европейското първенство Иван Благоев отпадна в първата си схватка на осминафиналите от унгареца Йозеф Левенге Делчег. Впоследствие Делчег преодоля репешажите и заслужи бронзов медал.

Снимки: Българска федерация по сумо

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google