Станислава Атанасова със страхотно представяне и финал на Европейското по сумо

Станислава Атанасова се представи страхотно на Европейското първенство по сумо за мъже и жени в шотландския град Стърлинг. Тя достигна финала по безапелационен начин, а в него беше надхитрена от украинката Даря Константинова.

Така Атанасова заслужи сребърен медал за България от европейското и даде фантастичен тон за представянето на останалите ни състезатели. Водени от треньорите Христо Христов и Николай Николов, българските “лъвове” са цели десетима на европейския шампионат в Шотландия и страната ни е с една от най-големите делегации.

Пътят на Атанасова към финала никак не беше лек, защото първо тя безапелационно избута от дохьото англичанката Леа Козенс, а на полуфинала се справи със съпротивата на украинката Анна Лупу. Именно украинският състав при мъжете и жените са сред фаворитите за медалите на шампионата в Стърлинг, Шотландия.

В края на месец април Станислава Атанасова стана абсолютна шампионка на България, печелейки отворената категория “Оупън” на републиканското първенство.

След края на участието си Станислава беше разочарована от развоя на финала, въпреки че се представи отлично в надпреварата. "Ядосана съм, защото само този сценарий не си бях превъртяла в главата преди това. Всички варианти бях обмислила, но не очаквах да ме атакува в краката. По принцип знам, че сребро е страхотен резултат, но сребърният медал е най-гаден, защото завършваш първенството със загуба", каза Атанасова пред Sportal.bg.

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