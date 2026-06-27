Станислава Атанасова със страхотно представяне и финал на Европейското по сумо

Станислава Атанасова се представи страхотно на Европейското първенство по сумо за мъже и жени в шотландския град Стърлинг. Тя достигна финала по безапелационен начин, а в него беше надхитрена от украинката Даря Константинова.
Така Атанасова заслужи сребърен медал за България от европейското и даде фантастичен тон за представянето на останалите ни състезатели. Водени от треньорите Христо Христов и Николай Николов, българските “лъвове” са цели десетима на европейския шампионат в Шотландия и страната ни е с една от най-големите делегации.
Пътят на Атанасова към финала никак не беше лек, защото първо тя безапелационно избута от дохьото англичанката Леа Козенс, а на полуфинала се справи със съпротивата на украинката Анна Лупу. Именно украинският състав при мъжете и жените са сред фаворитите за медалите на шампионата в Стърлинг, Шотландия.
В края на месец април Станислава Атанасова стана абсолютна шампионка на България, печелейки отворената категория “Оупън” на републиканското първенство.
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След края на участието си Станислава беше разочарована от развоя на финала, въпреки че се представи отлично в надпреварата. "Ядосана съм, защото само този сценарий не си бях превъртяла в главата преди това. Всички варианти бях обмислила, но не очаквах да ме атакува в краката. По принцип знам, че сребро е страхотен резултат, но сребърният медал е най-гаден, защото завършваш първенството със загуба", каза Атанасова пред Sportal.bg.