Ключов двубой от UFC Абу Даби отпадна часове преди началото на събитието

Двубоят между Ислам Дулатов и Уелингтън Турман беше отменен поради заболяване на единия от бойците, което наложи промяна в програмата на галавечерта в последния момент.

Съботната бойна карта на UFC в Абу Даби ще продължи само с 12 срещи, след като двубоят от основната карта между Ислам Дулатов и Уелингтън Турман беше отменен. Новината беше съобщена от организацията само часове преди старта на събитието.

Според официалната информация Дулатов е бил принуден да се оттегли от мача в полусредна категория поради заболяване. В изявление, публикувано в социалните мрежи на боеца в събота сутринта, неговият екип разкри, че той е бил хоспитализиран в петък.

„Снощи Ислам беше приет в болница поради инфекция и прекара няколко часа под лекарско наблюдение“, се казва в съобщението. „Въпреки всички положени усилия двубоят да се състои, съвместно с UFC беше взето решение той да се оттегли от срещата в интерес на неговото здраве и благополучие. В момента единственият приоритет е пълното възстановяване на Ислам. Той лично ще се обърне към всички с изявление, веднага щом е в състояние.“

Екипът на Дулатов добави, че „Ислам ще използва това време, за да се възстанови напълно и ще се завърне по-силен от всякога“.

Турман, който трябваше да се завърне в клетката след двугодишно и половина отсъствие поради четири операции на рамото, коментира в социалните мрежи, че пожелава бързо възстановяване на Дулатов. Той изрази надежда за скорошно ново насрочване на двубоя с Дулатов или за организиране на среща с нов опонент.

От UFC все още не са обявили дали друг двубой ще бъде преместен в основната карта на събитието.

Очаквайте на живо: Основната бойна карта на UFC Абу Даби

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