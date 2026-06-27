Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ХЪРВАТИЯ - ГАНА
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Виктор Костов и Стилиян Иванов не можаха да стигнат до медалите на ЕП по сумо

Виктор Костов и Стилиян Иванов не можаха да стигнат до медалите на ЕП по сумо

  • 27 юни 2026 | 22:54
  • 321
  • 0
Виктор Костов и Стилиян Иванов не можаха да стигнат до медалите на ЕП по сумо

Европейското първенство по сумо в Стърлинг, Шотландия.

В категория до 92 кг Стилиян беше прецакан на осминафиналите от грузинеца Давити Акубардия, който му бръкна в окото и така си помогна да го повали на дохьото. Грузинецът загуби следващата си схватка и така не изтегли нашия спортист до репешажите.

Още по-драматично се разви турнирът за Виктор Костов - държавния ни шампион, който направи нетипична грешка за лош старт в своята първа схватка при 85-килограмовите. Той се опита да компенсира и да се измъкне, но не можа да пребори инерцията на азера Амрах Шафиев.

На репешажите Виктор първо лесно избута от дохьото испанеца Мариано Тобиас, но после загуби от поляка Антони Чебатура. Шафиев, който победи българина в основната схема, спечели бронзов медал също през репешажите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Георги Аначков също донесе медал на България от Европейското по сумо

Георги Аначков също донесе медал на България от Европейското по сумо

  • 27 юни 2026 | 23:21
  • 259
  • 0
Пресиян Михов донесе европейска титла по сумо на България!

Пресиян Михов донесе европейска титла по сумо на България!

  • 27 юни 2026 | 22:45
  • 413
  • 0
Гледайте на живо: Европейското по сумо, титла + два сребърни медала за България!

Гледайте на живо: Европейското по сумо, титла + два сребърни медала за България!

  • 27 юни 2026 | 22:03
  • 3421
  • 0
Михаела Христова не можа да стигне до медал на ЕП по сумо

Михаела Христова не можа да стигне до медал на ЕП по сумо

  • 27 юни 2026 | 19:41
  • 852
  • 0
Нелепа контузия лиши Михаил Мелехов от европейски медал

Нелепа контузия лиши Михаил Мелехов от европейски медал

  • 27 юни 2026 | 19:10
  • 1373
  • 0
Симеон Станкович записа цели три победи, но остана на крачка от медалите на ЕП по сумо

Симеон Станкович записа цели три победи, но остана на крачка от медалите на ЕП по сумо

  • 27 юни 2026 | 18:08
  • 1072
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Панама 0:0 Англия

Панама 0:0 Англия

  • 28 юни 2026 | 00:01
  • 2501
  • 18
Хърватия 0:0 Гана, начало на мача (гледайте на живо)

Хърватия 0:0 Гана, начало на мача (гледайте на живо)

  • 28 юни 2026 | 00:03
  • 1815
  • 7
България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

  • 27 юни 2026 | 20:11
  • 82214
  • 156
Евертон Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев (Враца)

Евертон Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев (Враца)

  • 27 юни 2026 | 20:27
  • 58926
  • 301
Ботев (Пд) се справи без проблем с косовари в дебюта на Миланов, Наумов хвана дузпа

Ботев (Пд) се справи без проблем с косовари в дебюта на Миланов, Наумов хвана дузпа

  • 27 юни 2026 | 21:52
  • 26900
  • 9
Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

  • 27 юни 2026 | 20:49
  • 8609
  • 30