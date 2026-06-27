Виктор Костов и Стилиян Иванов не можаха да стигнат до медалите на ЕП по сумо

Европейското първенство по сумо в Стърлинг, Шотландия.

В категория до 92 кг Стилиян беше прецакан на осминафиналите от грузинеца Давити Акубардия, който му бръкна в окото и така си помогна да го повали на дохьото. Грузинецът загуби следващата си схватка и така не изтегли нашия спортист до репешажите.

Още по-драматично се разви турнирът за Виктор Костов - държавния ни шампион, който направи нетипична грешка за лош старт в своята първа схватка при 85-килограмовите. Той се опита да компенсира и да се измъкне, но не можа да пребори инерцията на азера Амрах Шафиев.

На репешажите Виктор първо лесно избута от дохьото испанеца Мариано Тобиас, но после загуби от поляка Антони Чебатура. Шафиев, който победи българина в основната схема, спечели бронзов медал също през репешажите.

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