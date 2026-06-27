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  3. Михаела Христова не можа да стигне до медал на ЕП по сумо

Михаела Христова не можа да стигне до медал на ЕП по сумо

  • 27 юни 2026 | 19:41
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Михаела Христова не можа да стигне до медал на ЕП по сумо

Българската представителка в категория до 65 кг при жените Михаела Христова не можа да стигне до медалите на Европейското първенство по сумо в Стърлинг, Шотландия.

Михаела загуби в първата си схватка от полякинята Наталия Беднарска, която впоследствие спечели бронзово отличие през репешажите. Самата Христова също участва в тях, но в оспорван дуел докосна пода с частица от секундата преди унгарката Кити Балиер.

Христова и Станислава Атанасова бяха българските представителки при жените на Европейското в Шотландия. Станислава спечели сребърен медал в категория до 80 кг. Двете се подкрепяха и надъхваха взаимно преди и по време на целия турнир.

Станислава Атанасова със страхотно представяне и финал на Европейското по сумо
Станислава Атанасова със страхотно представяне и финал на Европейското по сумо

Снимки: Българска федерация по сумо

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