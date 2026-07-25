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Ерол Спенс срещу Тим Цзю: Боксово зрелище с висок залог и за двамата спортисти

  • 25 юли 2026 | 17:52
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Ерол Спенс срещу Тим Цзю: Боксово зрелище с висок залог и за двамата спортисти

Ерол Спенс се завръща след тригодишна пауза срещу амбициозния Тим Цзю в мегаспектакъл на австралийска земя

Боксовият свят е притаил дъх в очакване на дуел в Сидни, който ще превърне австралийския град в епицентър на бокса в неделя сутрин. В „Афтърпей Арена“ един срещу друг ще се изправят две от най-големите имена в съвременния бокс – Ерол Спенс Младши и Тим Цзю. Този двубой в средна категория не е просто сблъсък за престиж, а битка за оцеляване на най-високо ниво, в която и двамата бойци търсят път обратно към върха след болезнени поражения.

За Ерол Спенс (28-1, 22 КО) това е моментът на истината. Американецът не е стъпвал на ринга от юли 2023 г., когато претърпя тежко поражение от Терънс Крауфорд в битката за абсолютната титла в полусредна категория. След тригодишно отсъствие, белязано от възстановяване от контузии и смяна на дългогодишния му треньор Дерик Джеймс с ветерана Рони Шийлдс, Спенс прави своя дебют в средна категория. На 36 години той трябва да докаже, че рефлексите му са все още остри и че тежките инциденти и операции в миналото не са отнели от величието му.

За местния герой Тим Цзю (27-3, 18 КО) залогът е също толкова висок. Синът на легендарния Костя Цзю преминава през най-трудния период в кариерата си, записвайки три загуби в последните си четири мача. След шокиращите поражения от Себастиан Фундора и Бахрам Муртазалиев, Цзю смени тренировъчния си лагер и вече работи с кубинския специалист Педро Диас. Въпреки скорошните неуспехи, легендата Джеф Фенеч твърди, че Тим удря също толкова здраво, колкото баща си, и притежава физическата сила да пречупи всеки съперник в новата си категория.

Мачът е планиран за 12 рунда и ще се проведе при лимит от 72,6 кг (средна категория), въпреки че някои източници споменават междинно тегло от 71,7 кг. Спенс ще разчита на своя елитен ляв прав и способността си да контролира дистанцията, докато Цзю вероятно ще търси агресивна преса и тежки удари в тялото, за да тества кондицията на американеца след дългата пауза. Предимството на домашната публика в Сидни може да се окаже решаващо за австралиеца в трудните моменти на двубоя.

Освен основното събитие, феновете ще станат свидетели на изключително силна подгряваща карта. Бившият шампион Стивън Фултън ще се изправи срещу австралиеца Лиъм Уилсън в категория супер перо, а Джермал Чарло ще направи своето завръщане на ринга срещу Коен Мазудие. В програмата са включени още двубои с участието на Пауло Аокусо, Калъм Питърс и Тина Рахими, което гарантира пълен ден с висококачествен бокс за зрителите на DAZN и Prime Video.

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