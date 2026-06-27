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  3. Симеон Станкович записа цели три победи, но остана на крачка от медалите на ЕП по сумо

Симеон Станкович записа цели три победи, но остана на крачка от медалите на ЕП по сумо

  • 27 юни 2026 | 18:08
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Симеон Станкович записа цели три победи, но остана на крачка от медалите на ЕП по сумо

Симеон Станкович се представи достойно и записа три победи в категория до 115 кг на Европейското първенство по сумо, но остана на крачка от медалите.

Станкович се бореше в изключителна конкуренция при 115-килограмовите, като беше елиминиран на четвъртфиналите от азерския сумист Кавид Юсифов, който впоследствие стана шампион. Симеон беше изключително ядосан, когато съперникът му го избута от очертанията на дохьото. Преди това българинът беше спечелил убедително срещу испанеца Аарон Гарсия Тореро.

На репешажите Симеон започна успешно срещу един от ветераните в дивизията Дамиен Льокол от Франция. Поради високата конкуренция в категорията Станкович трябваше да преодолее още два съперника, за да се добере до бронзовия медал. Той спечели и срещу унгареца Бенс Гиенес, но в прекия дуел за медала отстъпи на друг “маджар” - Марсел Гурица.

В края на април Симеон стана републикански шампион в дивизията до 115 кг и е един от най-успешните български състезатели - той е сребърен медалист от Европейското през 2024-та и сребърен медалист от Световното през 2025-а, както и бронзов медалист в “Оупън” категорията през 2025-а. Освен постиженията си в сумото, той има богата визитка и в класическата борба, като е преминавал през Първа Бундеслига на Германия.

Преди началото на Европейското в Шотландия Симеон заяви пред Sportal.bg, че е помагал с подготовката на Калоян Колев за победата му над Камен Георгиев на MAX FIGHT 64.

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