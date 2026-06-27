Пресиян Михов донесе европейска титла по сумо на България!

България има европейски шампион по сумо!

България отново има европейски шампион по сумо за мъже в лицето на Пресиян Михов, който срази конкуренцията в категория до 77 кг. В тази дивизия страната ни можеше да има и още един медалист, но груба съдийска грешка брутално ощети другия ни представител Атанас Колев.

Пресиян започна убедително с победа над норвежеца Сондре Далсботен, а после трябваше да се справи с още по-сериозно предизвикателство в лицето на украинеца Артьом Станилоха. Станилоха дори имаше предимството да се класира без игра за втория кръг, но Михов се справи със съпротивата му.

На полуфиналите Пресиян драматично елиминира поляка Даниел Мосиор, като на финала се нуждаеше от победа и над другия украинец в дивизията Сабир Гараев. Михов се справи и заслужено спечели европейската титла, с която повдигна настроението на целия български отбор на шампионата в Стърлинг, Шотландия.

Атанас Колев започна с победа на осминафиналите срещу шотландеца Люис Колфийлд, а после отстъпи на Сабир Гараев, когото Пресиян Михов надви на финала впоследствие.

Колев, естествено, беше изтеглен до репешажите, но там беше брутално ощетен от съдиите срещу Денис Жданович. Полякът очевидно престъпи очертанията на дохьото с единия си крак и в същия момент Атанас спря атаката си. Схватката обаче беше оставена да продължи и Жданович преметна слисания българин. Справедливостта нямаше как да възтържествува, защото организаторите от Шотландия не са предоставили система за видео “чалиндж”.

Пресиян Михов е европейски шампион и през 2023 година, а през 24-та и 25-а е бронзов медалист, преди сега отново да покори върха в Стърлинг, Шотландия. В края на април той стана и държавен шампион при 77-килограмовите и бронзов медалист в “оупън”.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google