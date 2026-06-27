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Георги Аначков също донесе медал на България от Европейското по сумо

  • 27 юни 2026 | 23:21
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Георги Аначков също донесе медал на България от Европейското по сумо

Георги Аначков спечели третия по хронологичен ред медал за България на Европейското първенство по сумо за мъже и жени в Стърлинг, Шотландия.

Аначков последва примера на Станислава Атанасова, която първа от българската делегация на Острова спечели сребърен медал, а впоследствие Пресиян Михов спечели европейска титла при 77-килограмовите.

В категория до 70 кг Аначков започна с победа над Елрон Бретшнайдер, а после елиминира и представителя на домакините Джейми Рей. Най-важен беше успехът му на полуфиналите срещу поляка Хуберт Джеборовски, който му гарантира сребро. В битката за титлата Георги беше надхитрен от украинеца Дмитров Михнюк, който хвана крака му и го надви.

Аначков е абсолютен дебютант на европейски първенства при мъжете и показа, че има качествата да бъде сред елита и в бъдеще.

Снимки: Българска федерация по сумо

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