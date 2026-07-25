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Завръщането на Ей Джей и последното изпитание преди сблъсъка с Фюри

  • 25 юли 2026 | 17:29
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Завръщането на Ей Джей и последното изпитание преди сблъсъка с Фюри

Тази вечер светлините на „Джеда Супердоум“ в Саудитска Арабия ще бъдат насочени към един от най-популярните шампиони в съвременния бокс. Антъни Джошуа (29-4, 26 КО) ще изиграе своя първи двубой през 2026-а. Негов съперник е опасният албанец Кристиян Пренга (20-1, 20 КО), който влиза в битката с внушителна серия от нокаути.

За Джошуа този мач е много повече от просто поредната професионална среща. Това е първата му поява между въжетата след тежката автомобилна катастрофа през декември 2025 г., в която той загуби двама от най-близките си приятели – Сина Гами и Латиф Айоделе. Преди този трагичен инцидент Ей Джей записа победа с нокаут в шестия рунд над Джейк Пол. Сега, подготвяйки се с екипа на Александър Усик, британецът изглежда решен да покаже, че все още принадлежи към световния елит. На официалния кантар Джошуа тежеше 113.9 кг (близо 4 килограма по-тежък от срещата с Джейк Пол)

Въпреки че британецът е абсолютен фаворит на букмейкърите, Кристиян Пренга не е противник, който може да бъде подценяван. 35-годишният албанец е спечелил всичките си 20 победи чрез нокаут, като осем от тях са дошли още в първия рунд. Пренга е по-тежкият от двамата боксьори, заковавайки кантара на 118.6 кг. Единствената му загуба е по точки преди повече от девет години, но мачът срещу бившия двукратен обединен шампион е най-голямото предизвикателство в кариерата му до момента.

Голямата цел пред Джошуа е ясна – дългоочакваният изцяло британски сблъсък срещу Тайсън Фюри, който е планиран за ноември тази година. Фюри вече изпълни своята част от сделката, побеждавайки Мариуш Вах в Тайланд само ден по-рано. „Реалността е такава, че няма бъдеще, ако не премина през тази контролна точка в събота вечер“, сподели Джошуа по време на пресконференцията в Джеда.

Галавечерта в Саудитска Арабия предлага и два вълнуващи сблъсъка за световни титли. Хамза Шираз (23-0-1) ще защитава пояса си на WBO в супер средна категория срещу германеца Симон Цахенхубер (29-1). В друга интригуваща среща Джош Кели ще излезе срещу непобедения Куивин Агярко (18-0) в защита на титлата си на IBF в младша средна категория.

Основната бойна карта започва в 20:00 часа българско време, а излизането на Антъни Джошуа и Кристиян Пренга към ринга се очаква около полунощ. Sportal.bg ще отразява завръщането на Ей Джей в реално време.

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