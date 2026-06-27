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  3. Французите с три победи в груповата фаза на Мондиал за първи път от 1998 година

Французите с три победи в груповата фаза на Мондиал за първи път от 1998 година

  • 27 юни 2026 | 01:22
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Франция постигна три победи от три мача в груповата фаза на Световното първенство, след като разгроми с 4:1 Норвегия. Това се случва за първи път на „петлите“ от Мондиал 1998, когато те бяха домакини и спечелиха титлата.

Французите станаха седмият отбор в историята на световните първенства, който успява да спечели и трите си мача в групата с 10 или повече отбелязани гола.

От предишните шест отбора, постигнали това, единствено Бразилия през 2002 г. е ставала шампион.

В този списък влизат още Аржентина (1930 г.), Германия (1970 г.), Полша (1974 г.), Бразилия (1982 г.) и Нидерландия (2014 г.).

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Снимки: Imago

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