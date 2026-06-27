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Дембеле вкара най-бързия хеттрик на световни финали от 1954 г. насам

  • 27 юни 2026 | 00:01
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Крилото на Франция Усман Дембеле отбеляза три гола през първото полувреме на мача от третия кръг на груповата фаза на Световно първенство срещу Норвегия, спечелен с 4:1. На нападателя на Пари Сен Жермен му бяха необходими само 32 минути, за да оформи своя хеттрик.

Дембеле се разписа в 7-ата, 20-ата и 32-рата минута. Според статистическата агенция Opta, това е най-бързият хеттрик на световни финали от 1954 г., когато австриецът Ерих Пробст вкарва три попадения във вратата на Чехословакия до 24-ата минута.

Дембеле е първият футболист с хеттрик за едно полувреме в мач от Световно първенство от Олег Саленко, който направи същото през 1994 година срещу Камерун.

Дембеле вече има 4 гола от началото на първенството, след като се разписа и за успеха с 3:0 срещу Ирак. В този двубой той направи и асистенция за едно от попаденията на Килиан Мбапе.

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Снимки: Imago

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