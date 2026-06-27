Дембеле вкара най-бързия хеттрик на световни финали от 1954 г. насам

Крилото на Франция Усман Дембеле отбеляза три гола през първото полувреме на мача от третия кръг на груповата фаза на Световно първенство срещу Норвегия, спечелен с 4:1. На нападателя на Пари Сен Жермен му бяха необходими само 32 минути, за да оформи своя хеттрик.

Дембеле се разписа в 7-ата, 20-ата и 32-рата минута. Според статистическата агенция Opta, това е най-бързият хеттрик на световни финали от 1954 г., когато австриецът Ерих Пробст вкарва три попадения във вратата на Чехословакия до 24-ата минута.

3 - 🇫🇷 Ousmane Dembélé's hat-trick just 32 minutes into today's game is the second earliest a player has scored a FIFA World Cup hat-trick in a match, behind Erich Probst in 1954 for Austria against Czechoslovakia (24 minutes).



Rapid. pic.twitter.com/AV2axSte2F — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026

Дембеле е първият футболист с хеттрик за едно полувреме в мач от Световно първенство от Олег Саленко, който направи същото през 1994 година срещу Камерун.

Дембеле вече има 4 гола от началото на първенството, след като се разписа и за успеха с 3:0 срещу Ирак. В този двубой той направи и асистенция за едно от попаденията на Килиан Мбапе.

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Снимки: Imago