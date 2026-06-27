Дембеле повтори постижение на Фонтен и Мбапе

Френският национал Усман Дембеле отбеляза хеттрик в мача от третия кръг в група "I" на Световно първенство срещу Норвегия (4:1). По този начин той повтори постижението на Жюст Фонтен и Килиан Мбапе, които също са вкарвали по три гола за „петлите“ в мачове от световни финали.

Дембеле вкара най-бързия хеттрик на световни финали от 1954 г. насам

През 1958 година Жюст Фонтен се отличава с хеттрик срещу Парагвай и четири гола в двубоя с Германия. Килиан Мбапе пък реализира хеттрик във финала срещу Аржентина през 2022 година.

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Снимки: Imago