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Мондиал 2026: Норвегия - Франция
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Норвегия 0:0 Франция, греда на Мбапе в 22-ата секунда

  • 26 юни 2026 | 22:00
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Норвегия и Франция излизат в директен сблъсък за първото място в група “I” на Световното първенство. Двата отбора имат по две победи до момента и вече си осигуриха място в следващата фаза. "Петлите" все пак влизат в този сблъсък като лидер в групата заради лекото си предимство по отношение на головата разлика.

“Викингите” играят с огромно настроение на първото си световно първенство от 28 години. В първия си мач Ерлинг Холанд и компания разбиха Ирак с 4:1, а след това надделяха с 3:2 над Сенегал. Отборът на Стале Солбакен е в много добър период, след като постигна 14 победи в последните си 18 мача.

Франция определено до момента защитава статута си на един от големите фаворити на турнир. “Петлите”, които на последния Мондиал стигнаха до финала, надиграха с 3:1 Сенегал и с 3:0 Ирак. Франция има нужда само от точката в този двубой, за да си гарантира първото място в групата. Тимът ще бъде без Дидие Дешан, който се прибра в родината си за погребението на своята майка. В негово отсъствие отборът ще бъде воден от помощника му Ги Стефан.

Сблъсък между двамата голмайстори Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд обаче няма да има, защото нападателят на Манчестър Сити е оставен на резервната скамейка. До него ще седне и Мартин Йодегор, който също не е в стартовия състав. Стале Солбакен е направил цели десет промени. Единственият, който запазва мястото си, е халфът Фредрик Аурснес.

Затова пък Мбапе е титуляр заедно с Усман Дембеле и Дезире Дуе. В тима на Франция има четири промени от победата над Ирак. Дуе, Орелиан Чуамени, Тео Ернандес и Максенс Лакроа са титуляри за сметка на Брадли Баркола, Адриен Рабио, Люка Дин и Уилям Салиба.

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Снимки: Imago

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