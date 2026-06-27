Ги Стефан: Оттук нататък съперниците ще стават все по-силни

Ги Стефан, който беше начело на Франция в мача срещу Норвегия заради отсъствието на селекционера Дидие Дешан, заяви, че отборът е играл силно, но не трябва да се главозамайва.

“Мислите ни са с Дидие. Той ще се присъедини към нас утре и нямам търпение да го видим”, сподели Ги Стефан.

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“Срещу Норвегия направихме необходимото и спечелихме. Изпитвахме удоволствие от играта. Създадохме доста положения и вкарахме 4 гола. Радвам се за хеттрика на Усман Дембеле, както и за гола на Дезире Дуе, който никога не беше вкарвал с глава в цялата си кариера”, коментира специалистът.

“Колкото повече напредваме в турнира, толкова по-трудни ще стават съперниците ни. Норвегия също беше такъв, но трябва да отчетем, че те не играха с титулярите си”, каза още Ги Стефан.

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Снимки: Imago