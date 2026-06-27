Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Ги Стефан: Оттук нататък съперниците ще стават все по-силни

Ги Стефан: Оттук нататък съперниците ще стават все по-силни

  • 27 юни 2026 | 00:44
  • 133
  • 0

Ги Стефан, който беше начело на Франция в мача срещу Норвегия заради отсъствието на селекционера Дидие Дешан, заяви, че отборът е играл силно, но не трябва да се главозамайва.

“Мислите ни са с Дидие. Той ще се присъедини към нас утре и нямам търпение да го видим”, сподели Ги Стефан.

ФИФА отказа на французите да носят черни ленти в памет на майката на Дешан
ФИФА отказа на французите да носят черни ленти в памет на майката на Дешан

“Срещу Норвегия направихме необходимото и спечелихме. Изпитвахме удоволствие от играта. Създадохме доста положения и вкарахме 4 гола. Радвам се за хеттрика на Усман Дембеле, както и за гола на Дезире Дуе, който никога не беше вкарвал с глава в цялата си кариера”, коментира специалистът.

“Колкото повече напредваме в турнира, толкова по-трудни ще стават съперниците ни. Норвегия също беше такъв, но трябва да отчетем, че те не играха с титулярите си”, каза още Ги Стефан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

  • 26 юни 2026 | 23:59
  • 24956
  • 119
Дани Себайос вече не е футболист на Реал Мадрид

Дани Себайос вече не е футболист на Реал Мадрид

  • 26 юни 2026 | 23:25
  • 1096
  • 0
Тимо Хилдебранд защити Мануел Нойер от критиките след загубата от Еквадор

Тимо Хилдебранд защити Мануел Нойер от критиките след загубата от Еквадор

  • 26 юни 2026 | 23:04
  • 529
  • 0
Хакими ще обжалва решението да бъде изправен пред съда по дело за изнасилване

Хакими ще обжалва решението да бъде изправен пред съда по дело за изнасилване

  • 26 юни 2026 | 22:48
  • 787
  • 1
Натаниъл Браун продължава да не тренира с Германия

Натаниъл Браун продължава да не тренира с Германия

  • 26 юни 2026 | 22:13
  • 432
  • 0
Песни на Дуа Липа прекъснаха пресконференцията на Роберто Мартинес

Песни на Дуа Липа прекъснаха пресконференцията на Роберто Мартинес

  • 26 юни 2026 | 21:50
  • 650
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

  • 26 юни 2026 | 23:59
  • 24956
  • 119
Сенегал даде сериозна заявка за 1/16-финалите с бой по десетима от Ирак

Сенегал даде сериозна заявка за 1/16-финалите с бой по десетима от Ирак

  • 27 юни 2026 | 00:05
  • 8233
  • 2
Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

  • 26 юни 2026 | 16:19
  • 22937
  • 73
Лудогорец отнесе Етър в шоу с 11 гола

Лудогорец отнесе Етър в шоу с 11 гола

  • 26 юни 2026 | 21:00
  • 19654
  • 35
Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

  • 26 юни 2026 | 17:34
  • 17248
  • 2
Има сделка! Милан чупи рекорд с първия трансфер при Аморим

Има сделка! Милан чупи рекорд с първия трансфер при Аморим

  • 26 юни 2026 | 19:55
  • 24345
  • 9