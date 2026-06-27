Дембеле: Оставаме концентриани, тепърва предстоят по-важните мачове

Нападателят на Франция Усман Дембеле бе във вихъра си в мача с Норвегия и почти еднолично изведе тима си до успеха с 4:1, вкарвайки хеттрик в двубоя. След срещата той запази хладнокръвие и заяви, че тепърва предстоят по-важните мачове.

"Оставаме концентрирани, това беше важен мач, за да завършим като първи в групата. Искаме да спечелим всички двубои и да останем концентрирани, тъй като това, което предстои, ще бъде още по-важно", започна Дембеле.

Дембеле вкара най-бързия хеттрик на световни финали от 1954 г. насам

Той коментира и доброто взаимодействие между атакуващите играчи на "петлите", които показват страхотна ефективност от началото на първенството.

"Това е много важно, нужна е комуникация разбира се. Имаме качествени играчи, както на терена, така и на пейката. С комуникацията е много по-добре да се разбираме, когато се усещаме така добре и сме заедно на терена", допълни носителят на "Златната топка".

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Снимки: Gettyimages