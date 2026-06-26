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Нювил поведе пред Ожие след спукана гума за Фурмо в рали "ЕКО Акрополис"

  • 26 юни 2026 | 12:24
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Двукратният победител в рали „ЕКО Акрополис“ Тиери Нювил оглави класирането в края на първите три същински етапа от тазгодишното издание на Ралито на Боговете, въпреки че не записа нито една етапна победа.

И в трите сутрешни етапа белгийският пилот на Хюндай се класира втори, но след спуканата гума от страна на неговия съотборник Адриен Фурмо в първото минаване на „Стири“, той поведе в класирането. В него Нювил има аванс от точно 11.0 секунди пред Себастиен Ожие, който единствен успя да наруши хегемонията на Хюндай днес, давайки най-доброто време в последния етап преди обедната сервизна зона.

На третото място с пасив от 21.2 спрямо лидера се изкачи пилотът на М-Спорт Джон Армстронг, който се възползва максимално от по-задната си стартова позиция и съответно по-чистия път, за да влезе в тройката непосредствено пред Фурмо. Френският състезател на Хюндай стартира деня с две поредни етапни победи, но загуби над 30 секунди заради спуканата гума в третия етап, за да изостане на 28.3 от Нювил.

Зад него Джошуа Макърлийн допълни челната петица с изоставане от 36.8, а в топ 10 зад него влязоха още Мартинс Сескс, Сами Паяри, Такамото Кацута, Елфин Еванс и лидерът в WRC2 Андреас Микелсен. Еванс загуби над минута в сутрешните три етапа, в които той имаше тежката задача да минава първи по отсечките и съответно разполагаше с най-хлъзгавата настилка. Оливър Солберг и Дани Сордо също загубиха време, след като спукаха гуми в хода на сутрешните етапи. Проблемите на Солберг настъпиха още в откриващия етап за деня, но след това той успя да навакса и да се доближи на само 20.4 от място в десетката.

Рали „ЕКО Акрополис“, осми кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC), продължава следобед с още три етапа, от които само „Стири“ ще бъде повторение на един от сутрешните. Първото следобедното изпитание е предвидено за 13:35 часа българско време, а финалното за 16:56 часа.

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Снимки: Gettyimages

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