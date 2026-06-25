Адриен Фурмо: Много се радвам, че няма повече асфалтови ралита

Пилотът на Хюндай в Световния рали шампионат (WRC) Адриен Фурмо говори пред Sportal.bg преди началото на рали „ЕКО Акрополис“, казвайки, че се радва на факта, че до края на сезон 2026 няма повече асфалтови ралита.

През тази година организаторите на шампионата взеха решението да подредят календара по такъв начин, че кампанията да завърши със седем поредни макадамови битки. Първата от тях е този уикенд в Гърция, а за Фурмо липсата на асфалтови ралита до края на сезона е добра новина предвид представянето на Хюндай на асфалт от началото на годината.

Кое ще е най-трудното нещо в рали „ЕКО Акрополис“ този уикенд?

Мисля, че най-трудното ще бъде да караме бързо, избягвайки всичко рискове като спукани гуми, повреди по колите. Понякога камъни изскачат от пътя и седят пред теб, понякога ти вадиш камъни. Но, когато е пред теб, трябва да вземеш решение дали да минеш отдясно, отляво или отгоре, но това може да повреди колата. Тези неща са доста сложни.

Радвате ли се, че вече няма асфалтови ралита?

Много се радвам, че няма повече асфалтови ралита, разбира се. Като отбор за нас е много добре, че остават само макадамови ралита.

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