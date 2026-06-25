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Юха Канкунен пред Sportal.bg: Хюндай ще са по-силни през втората половина от сезона

  • 25 юни 2026 | 17:42
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Ръководителят на отбора на Тойота в Световния рали шампионат (WRC) Юха Канкунен говори пред Sportal.bg преди началото на втората половина на сезон 2026, която стартира тази седмица с рали „ЕКО Акрополис“.

Пред Георги Иванов финландската легенда сподели своите очаквания за оставащите седем кръга, които ще се проведат изцяло на макадам. По думите на Канкунен в тях Тойота ще има много по-силна конкуренция от страна на Хюндай, чието представяне до момента през кампанията не беше на нивото на Тойота.

Колко трудна ще бъде втората половина на сезона за пилотите на Тойота?

Никога не е лесно, особено „Акрополис“. Нашите коли ще стартират от първите пет позиции и ще чистят пътя, така че бъдем доста изравнени. Хюндай са в добра позиция тук, а и те винаги са се представяли добре в рали „Акрополис“, битката ще бъде много оспорвана през цялото рали.

А през втората половина на сезона, също ли да очакваме оспорвана битка?

Да, много по-оспорвана, със сигурност. Остават само макадамови ралита. Това е лотария със спуканите гуми, същото е и в Сардиния, в Саудитска Арабия никога не знаеш. Може би „Финландия“ и „Естония“ ще са добри за нас. Бързите макадамови ралита трябва да са добре.

Значи Хюндай ще са по-силни, това ли очаквате?

Със сигурност ще са по-силни през втората половина от сезона.

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Снимки: Sportal.bg

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