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Бивш шеф във Формула 1 постави краен срок на Джеймс Ваулс да обърне съдбата на Уилямс

  • 30 юли 2026 | 16:48
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Според бившия шеф на Хаас във Формула 1, Гюнтер Щайнер, напрежението върху Джеймс Ваулс в Уилямс може да се покачва. Щайнер направи откровена оценка на настоящото представяне на базирания в Гроув отбор.

След предизвикателната Гран При на Унгария, където Уилямс продължи да изпитва затруднения с темпото, Щайнер не спести думите си относно работата на Ваулс, предполагайки, че отборът „върви назад“.

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„Колкото и да смятам, че не се справя добре, мисля, че трябва поне да му се даде време да прочете всичките си имейли, които е получил в началото на годината“, пошегува се Щайнер по време на участие в подкаста The Red Flags.

„Той знае какво да прави. Просто не е имал време да ги прочете. Така че, нека прочете имейлите си. Да намери решение до края на годината. Ако не е стигнал до всички имейли до края на годината, тогава го освободете.

„Ако продължава по същия начин, както е в момента, пет или шест състезания след началото на [следващата година], ще има промени. Имал си достатъчно време да прочетеш имейлите си и да подобриш нещата. А ако не си го направил, тогава си вън“, добави ексцентричният италианец.

Преди лятната пауза Уилямс заема девето място в шампионата при конструкторите с 11 точки, след като беше изпреварен от Ауди. Астън Мартин, който представи значителни подобрения в Унгария, е десети с една точка. Въпреки настоящата разлика, Щайнер твърди, че отборът от Силвърстоун вероятно ще завърши пред Уилямс в края на годината.

„Мисля, че имат голям шанс да вземат две точки тук, две точки там, за да стигнат до 11 [точки], защото не мисля, че Уилямс ще спечели повече точки“, обясни Щайнер.

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Ваулс се присъедини към Уилямс като шеф на отбора през 2023 г. и пред него стоеше огромната задача да преобрази тима. Уилямс завърши на седмо място в класирането през първия сезон на Ваулс и на пето в края на третия му. Но отборът изпитва затруднения с новата вълна от регулации, въведени през 2026 г.

„В началото на сезона ни обещаха: „Ще се върнем; знаем точно какво да правим. Познайте какво? В момента вървят назад, вместо напред“, аргументира се Щайнер.

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Снимки: Gettyimages

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