Алехандро Качон: Битката с Грязин в Япония беше жестока

Въпреки че керванът на Световния рали шампионат (WRC) вече е в Гърция, където този уикенд ще се проведе рали „ЕКО Акрополис“, Алехандро Качон се върна към събитията от последното състезание в Япония.

В него младият испанец проведе един страхотен дуел с Николай Грязин за победата в WRC2, която в крайна сметка беше спечелена от българския състезател. Въпреки това поражение Качон каза, че е доволен от резултата си в Страната на изгряващото слънце, тъй като с него е взел добри точки за шампионата в WRC2.

Моля, обяснете ни за рали „Япония“ и за битката с Николай Грязин.

Рали „Япония“ беше много интензивно рали, много голяма битка с Грязин. Опитвахме се до финала, но резултатът е такъв, второ място, добри точки за шампионата, така че съм доволен.

Николай Грязин ще пропусне рали „Акрополис“

Какво можеш да очакваме от вас през втората половина от сезона?

Сега, асфалтът приключи, започват макадамовите ралита. Мисля, че имаме добро темпо. Добре, може би не сме най-бързите, но трябва да сме умни тук, ще бъде много предизвикателно рали, много неравни отсечки, ще трябва да се грижим за гумите, да се пази от пукания и да сме чисти. Нека да видим какво ще направим.

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Снимки: Sportal.bg