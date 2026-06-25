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Себ Ожие: Планът винаги е прост, да се борим за победата, нищо друго няма значение

  • 25 юни 2026 | 18:13
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Действащият световен шампион Себастиен Ожие успя да спечели само една победа в петте ралита, в които участва в първата половина на сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC), триумфирайки на Канарските острови.

Освен този си успех френският пилот на Тойота има още две качвания на подиума, след като финишира трети в Монте Карло и втори в предходния кръг в Япония. А преди началото на рали „ЕКО Акрополис“ френският пилот каза, че във всяко състезание той има само една единствена цел, а именно да се бори за победата, защото няма нищо по-важно от нея.

Моля ви, кажете ни какъв е планът за рали „ЕКО Акрополис“ този уикенд?

Планът винаги е прост, да се опитаме да се борим за победата, ясно е. Това е рали, което харесвам, имам добра стартова позиция, така че разполагам с всичко необходимо, за да се представя добре, но знаем, че в това рали всичко може да се случи. Ще бъде тежко, в определени секции просто ще трябва да оцелеем без проблеми и без спукани гуми, а това далеч не е лесно. Нека да се опитам да се постигнем това, но, разбира се, ние сме тук, за да се опитаме да се борим за топ резултат.

Имате предвид победа, като топ резултат?

Да, разбира се, какво друго? Нищо друго няма значение, само победата.

Колко трудна ще бъде втората половина на сезона?

Подходът ни трябва да бъде рали за рали, но сега остават само макадамови ралита до края на годината. Това е настилка, на която винаги съм обичал да карам, следващите две ралита са на бърз макадам, не съм се състезавал там отдавна, но бих се радвал да се върна там след няколко седмици. Имаме страхотна кола и искам да ѝ се наслаждавам възможно най-дълго през тази година. Ще видим какво ще можем да постигнем.

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Снимки: Sportal.bg

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