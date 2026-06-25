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Себастиен Ожие стартира рали "ЕКО Акрополис" с етапна победа

  • 25 юни 2026 | 20:35
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Световният шампион Себастиен Ожие стартира рали „ЕКО Акрополис“, осми кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) с победа в днешния суперспециален етап в Атина.

Фреснкият пилот на Тойота беше най-бърз от дистанцията от 1.86 километра с време от 1:38.2 минути. Така той изпревари с точно секунда съотборника си Такамото Кацута, а тройката с пасив от 1.1 секунди спрямо лидера оформи Тиери Нювил с Хюндай.

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Сами Паяри и Оливър Солберг допълниха челната петица пред лидера в шампионата Елфин Еванс, Адриен Фурмо, Дани Сордо, Джон Армстронг и Йоан Росел, които също попаднаха в топ 10. Челната десетка се затвори на 2.9 секунди, а първи извън нея остана Лео Росел, който изостана с 0.1 секунда от своя брат, като двамата заеха първите две позиции в WRC2 категорията.

Същинската част на рали „ЕКО Акрополис“, осми кръг за сезон 2026 в WRC, започва утре с първите шест реални етапа, които ще бъдат с обща дължина от 129.22 състезателни километра. Денят ще стартира в 8:48 часа сутринта българско време, а финалният етап е предвиден за 16:56 часа.

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