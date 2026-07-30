От Априлия дадоха актуална информация за състоянието на Марко Бедзеки

Отборът на Априлия предостави актуална информация за състоянието на Марко Бедзеки след контузията на ключицата, която получи по време на Гран При на Германия. Италианският пилот вече е подновил тренировки на писта.

Бившият лидер в шампионата в MotoGP счупи ключица при инцидент по време на квалификацията за Гран При на Германия, точно преди лятната пауза. Травмата го извади от участие и в двете състезания на „Заксенринг“, като Марко Бедзеки претърпя операция малко след това.

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От Априлия винаги изразиха надежда, че Бедзеки ще успее да се завърне за Гран При на Великобритания след лятната почивка. Състезателният уикенд на Острова ще се проведе между 7 и 9 август и с него ще започне втората половина от сезона в кралския клас.

В четвъртък вечерта отборът публикува нова информация за италианеца, който е успял да направи тренировка с мотоциклет Априля RCV4 на пистата „Мизано“ като част от своята рехабилитация.

В краткото изявление на Априлия се казва: „Уважаеми медии, вчера [сряда, 29 юли] Марко Безеки завърши сесия от четири серии с неговия RCV4 на пистата „Мизано“. Програмата му за рехабилитация протича по план.“

Контузията на Бедзеки дойде в края на един доста бурен период за него през първата половина на сезона. След победата си в Гран При на Италия през май, Бедзеки не е печелил точки в неделно състезание.

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Той беше изваден от надпреварата в Унгария при масов сблъсък на първия завой, предизвикан от съотборника му Хорхе Мартин. Впоследствие италианецът беше наказан да не участва в Чехия, след като удари маршал след катастрофа в спринта.

Завръщането му за Гран При на Нидерландия завърши с разочарование, когато той катастрофира в началото на основното състезание, преди да получи фрактура на ключицата в квалификацията в Германия. Така от лидер в шампионата, Бедзеки се срина до четвърто място в класирането, на 22 точки зад съотборника си Мартин.

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Освен операцията на ключицата, Бедзеки е претърпял и процедура за почистване на рана на коляното, получена при инцидента на „Заксенринг“.

Бедзеки и Априлия се надяват италианецът да получи зелена светлина да се състезава на „Силвърстоун“, където през миналата година той спечели първата си победа с марката от Ноале.

Снимки: Instagram.com/Marco Bezzecchi

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