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От Априлия дадоха актуална информация за състоянието на Марко Бедзеки

  • 30 юли 2026 | 19:21
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Отборът на Априлия предостави актуална информация за състоянието на Марко Бедзеки след контузията на ключицата, която получи по време на Гран При на Германия. Италианският пилот вече е подновил тренировки на писта.

Бившият лидер в шампионата в MotoGP счупи ключица при инцидент по време на квалификацията за Гран При на Германия, точно преди лятната пауза. Травмата го извади от участие и в двете състезания на „Заксенринг“, като Марко Бедзеки претърпя операция малко след това.

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От Априлия винаги изразиха надежда, че Бедзеки ще успее да се завърне за Гран При на Великобритания след лятната почивка. Състезателният уикенд на Острова ще се проведе между 7 и 9 август и с него ще започне втората половина от сезона в кралския клас.

В четвъртък вечерта отборът публикува нова информация за италианеца, който е успял да направи тренировка с мотоциклет Априля RCV4 на пистата „Мизано“ като част от своята рехабилитация.

В краткото изявление на Априлия се казва: „Уважаеми медии, вчера [сряда, 29 юли] Марко Безеки завърши сесия от четири серии с неговия RCV4 на пистата „Мизано“. Програмата му за рехабилитация протича по план.“

Контузията на Бедзеки дойде в края на един доста бурен период за него през първата половина на сезона. След победата си в Гран При на Италия през май, Бедзеки не е печелил точки в неделно състезание.

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Той беше изваден от надпреварата в Унгария при масов сблъсък на първия завой, предизвикан от съотборника му Хорхе Мартин. Впоследствие италианецът беше наказан да не участва в Чехия, след като удари маршал след катастрофа в спринта.

Завръщането му за Гран При на Нидерландия завърши с разочарование, когато той катастрофира в началото на основното състезание, преди да получи фрактура на ключицата в квалификацията в Германия. Така от лидер в шампионата, Бедзеки се срина до четвърто място в класирането, на 22 точки зад съотборника си Мартин.

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Освен операцията на ключицата, Бедзеки е претърпял и процедура за почистване на рана на коляното, получена при инцидента на „Заксенринг“.

Бедзеки и Априлия се надяват италианецът да получи зелена светлина да се състезава на „Силвърстоун“, където през миналата година той спечели първата си победа с марката от Ноале.

Снимки: Instagram.com/Marco Bezzecchi

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