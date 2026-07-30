Астън Мартин направи успешен първи тест с новия двигател на Хонда

Докато Франко Колапинто от Алпин и пилотът на Ауди Габриел Бортолето провеждаха втори ден от тестовете на Пирели за финализиране на гумите за 2027 година, Астън Мартин се възползва от втория си снимачен ден за сезона на пистата „Хунгароринг“.

Това беше твърде добра възможност, за да бъде пропусната, тъй като Б-спецификацията на болида AMR26 направи своя дебют по време на Гран При на Унгария миналия уикенд. Тя включваше всички нови разработки, въведени от техническия екип на Ейдриън Нюи както по шасито, така и по аеродинамиката на автомобила.

Jak on track. 😮‍💨 pic.twitter.com/Rwl7XgJBbD — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 28, 2026

Значителното подобрение върна Астън Мартин в средата на колоната, като Фернандо Алонсо успя да пробие до втория етап на квалификацията за първи път тази година. В състезанието той и съотборникът му Ланс Строл завършиха съответно на 14-о и 13-о място.

Важно е да се отбележи, че снимачният ден в сряда беше използван за първоначално изпробване на дългоочаквания нов задвижващ агрегат на Хонда, който се възползва от жетона за развитие, предоставен от системата за догонване (ADUO).

Подобреният Астън Мартин притесни Франко Колапинто

Фактът, че тестът беше насочен повече към анализ на двигателя Хонда RA626H, отколкото към необходимостта от заснемане на кадри, е очевиден, тъй като пилотирането беше поверено на третия пилот на отбора – американеца Джак Крауфорд. В противен случай вероятно щяха да бъдат повикани двамата титулярни състезатели. Японските инженери, работейки съвместно с екипа на Астън Мартин, успяха да направят важни сравнения с болида AMR26, който се състезава през уикенда, използвайки данните от надпреварата – въпреки че по време на снимачни дни могат да се използват само демонстрационни гуми.

Първоначалните индикации изглежда са положителни, тъй като се смята, че тестът е преминал добре, а проблемните вибрации, които повлияха на началото на сезона, изглежда са елиминирани. Хонда планира да въведе подобрената си задвижваща система, за която се смята, че може да осигури до 30 конски сили, по време на Гран При на Нидерландия на пистата „Зандвоорт“ – първото състезание след лятната пауза на 23 август.

Plenty of laps this afternoon for Jak Crawford. 🙌 pic.twitter.com/8FxWuhsix5 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 28, 2026

Това със сигурност не е достатъчно, за да се конкурира с отбори като Мерцедес или Ред Бул-Форд, но е значителна стъпка напред. В комбинация с радикално променения автомобил, тя може да даде на Алонсо и Строл финалния тласък, от който се нуждаят, за да започнат да се борят за точки на някои писти.

Снимки: Aston Martin Aramco F1 Team

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