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  3. В Мерцедес са впечатлени от "значителния" напредък на Макларън

В Мерцедес са впечатлени от "значителния" напредък на Макларън

  • 30 юли 2026 | 16:19
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Мерцедес остана впечатлен от победата на Ландо Норис с подобрения болид на Макларън в Гран При на Унгария миналия уикенд, като същевременно разкри собствените си усилия за подобряване както на надеждността, така и на представянето.

Норис сложи край на перфектната серия от полпозишъни на Мерцедес през 2026 година в Будапеща, преди да доминира в неделното състезание и да донесе първата победа за сезона на отбора от Уокинг. Успехът дойде, след като Макларън монтира нов, преработен под на своя задвижван от Мерцедес болид MCL40. Темата беше обсъдена в новия епизод на подкаста на Мерцедес.

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Заместник-техническият директор на Мерцедес, Симоне Реста, заяви: „Със сигурност това е значително подобрение и трябва да е оказало влияние върху тяхното представяне.

„Но също така, ако погледнете разликата между двата им болида, тя също е съществена. Виждали сме като цяло Макларън да се представя добре в много случаи тази година, с известни колебания между двамата пилоти по отношение на това кой е по-бързият.

„Вече видяхме силни представяния от Норис няколко пъти тази година. Може би той се е чувствал много добре с колата и настройките в тези условия, управлявал е отлично гумите и е изпълнил всичко перфектно. Така че мисля, че вероятно е комбинация от двата аспекта.“

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Настоящият сезон започна с доминация на Мерцедес, който спечели първите шест състезания от полпозишън, но оттогава Ферари и Макларън също записаха победи благодарение на своите подобрения. След като стопи 26 точки през последните три уикенда, Ферари вече изостава от лидера в шампионата Мерцедес със 72 точки преди лятната пауза.

Въпреки че драстично новите правила за шасито и задвижващите системи дадоха възможност за раздалечаване на отборите в решетката, Реста заяви, че Мерцедес е очаквал конкуренцията да стане толкова оспорвана, колкото е през последните месеци.

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„Да, като цяло го очаквахме“, каза бившият служител на Ферари. „Ясно е, че започваш сезона с въпросителни относно потенциални други претенденти, но всъщност нещата се развиха според очакванията ни.

„Страхотно е да се види как тези отбори се развиват, може би по малко по-различен сценарий с различни подобрения в различни моменти. Хубаво е да има колебания в представянето, което предполагам прави състезанията доста по-интересни.“

Един от факторите за напредъка на конкуренцията са продължаващите проблеми със задвижващата система на Мерцедес и други грижи с надеждността, които костваха на отбора множество точки през първата половина на сезона. Реста обеща, че екипът се справя с проблемите си с „неуморни усилия“.

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„Мисля, че това е резултат от по-високото ниво във Формула 1“, добави италианецът. „Наистина трябва да изстискаш всичко от всеки един аспект и имаме късмет, че разполагаме с много опит в отбора.

„Имаме добри процеси, добри инструменти. Просто трябва да продължим с неуморните си усилия, за да ги отстраним един по един с правилния приоритет.

„Нищо емоционално, просто рационално анализираме всички тях, уверяваме се, че имаме правилното решение в точното време и ускоряваме този процес. Ще бъдем по-добър отбор, след като се справим с всичко това.“

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Междувременно Мерцедес обмисля собствената си програма за подобрения през втората половина на 2026 г., след като видя съперниците си да въвеждат много по-големи пакети досега.

„Това са разговорите, които се водят в момента“, каза заместник-директорът на отбора Брадли Лорд. „Кога да внесем подобренията, които са във въздушния тунел или се разработват във фабриката в момента?

„В кои състезания да ги въведем, къде се вписват възможностите за ADUO на задвижващата система, както и аеродинамичните подобрения на шасито? Трябва да сме сигурни, че го правим с правилния темп и не си пречим, опитвайки се да прекалим с бързината.“

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Снимки: Gettyimages

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