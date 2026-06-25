Тиери Нювил: Очакваме повече победи през втората половина на сезона

Световният рали шампион за 2024 година Тиери Нювил заяви пред Sportal.bg преди началото на втората половина на сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC), че той и колегите ми от Хюндай очакват повече успехи във втората половина на кампанията.

В първите седем ралита за годината Хюндай успя да спечели само една единствена победа, дошла след триумфа на Нювил на макадама в Португалия. А с оглед факта, че до края на сезона остават само макадамови ралита, Нювил и колегите му очакват много по-силно представяне спрямо откриващите седем състезания.

Как се чувствате след първата ви победа през 2026 година?

Винаги е хубаво, когато спечелиш победа. Досега шампионатът е доста разочароващ и труден, така че сега очакваме повече победи през втората половина на сезона.

Можете ли да се борите за победата този уикенд?

Мисля, че да. В шейкдауна колата се усети добре. Целта ни е да се борим за победата този уикенд, имаме и добра стартова позиция, трябва да се възползваме от нея.

Каква ще бъде стратегията ви с чистенето на пътя?

В първия ден стратегията ще е да се възползваме от нашата стартова позиция. Ако сме в добра позиция в края на първия ден, ще имаме добра стартова позиция и за втория, но за целта трябва да се опазим от неприятности в първия ден. Не трябва да имаме никакви проблеми, иначе ще бъде много дълъг уикенд.

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Снимки: Sportal.bg