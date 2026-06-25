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Йоан Росел преди рали "ЕКО Акрополис": Тук винаги съм бил бърз

  • 25 юни 2026 | 17:46
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Лидерът в генералното класиране в WRC2 Йоан Росел застане пред камерата на Sportal.bg преди началото на рали „ЕКО Акрополис“, с което стартира втората половина на сезон 2026.

Френският пилот на Ланча говори за трудностите на Ралито на Боговете, в което пилотите от WRC2 ще разполагат със само 26 гуми. Това ще направи изключително важно за състезателите да се опазят от спукване на гуми в хода на гръцките етапи.

Предстои втората половина на сезона в WRC2, можете ли да спечелите титлата?

Целта е малко или много ясна – да стигна до финала на ралито без проблеми, без грешки и без спукани гуми. Трябва да се опитам се грижа за колата и за гумите. Тук имаме само 26 гуми за цялото рали, така че ще е доста сложно. Нека да видим какво ще направим. Утре ще съм първи на пътя и ще е тежко. Тук винаги съм бил бърз, надявам се да се боря за победата.

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Снимки: Sportal.bg

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