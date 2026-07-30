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Адриен Фурмо изпревари всички на старта на рали "Финландия"

  • 30 юли 2026 | 21:04
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Адриен Фурмо изпревари всички на старта на рали "Финландия"

Адриен Фурмо започна десетия кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) с етапна победа в суперспециалната отсечка „Харю“, с която стартира рали „Финландия“.

Френският пилот на Хюндай даде време от 2:06.7 по дългата 2.58 километра отсечка, за да изпревари с 1.1 секунди своя съотборник Тиери Нювил. Равно трето време дадоха лидерът в генералното класиране Елфин Еванс и Себастиен Ожие, които изостанаха с 1.2 от Фурмо.

Петицата с пасив от 1.8 оформи Такамото Кацута, а шести на 1.9 зад Фурмо се нареди и победителят от последната надпревара в Естония Сами Паяри. Оливър Солберг беше най-бавен сред пилотите на Тойота, класирайки се седми пред Есапека Лапи, Джон Армстронг и Роберт Вирвес, които оформиха топ 10. Българският пилот Николай Грязин зае 14-то място, изоставайки с 0.8 от Вирвес, който оглави класирането в WRC2.

Утрешният първи същински състезателен ден на рали „Финландия“ предвижда общо 127.72 състезателни километра, които ще бъдат разделени в общо девет етапа. Денят ще стартира в 8:44 часа българско време с първото минаване на „Лаука“ (18.16 км), а до обяд пилотите ще атакуват още „Саарикас“ (15.82 км), „Сиданмаа“ (19.04 км) и „Хохо“ (9.55 км). След обедния сервиз четирите отсечки ще бъдат повторени, започвайки в 14:48 часа, а денят ще завърши в 19:05 часа с второто минаване на „Харю“.

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Снимки: Imago

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