Елфин Еванс: Не мисля много за шампионата, фокусирам се върху всяко рали

Лидерът в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) Елфин Еванс говори пред Sportal.bg преди началото на втората половина на сезон 2026, която стартира този уикенд с рали „ЕКО Акрополис“.

Уелският пилот на Тойота обърна внимание на това как лидерът в шампионата е поставен в неудобна позиция в макадамовите ралита, в които той трябва да чисти пътя за своите съперници. А понеже до края на годината остават само макадамови състезания, Еванс каза, че все още не мисли за титлата, а се фокусира само върху отделните ралита.

Как се чувствате като лидер в WRC преди втората половина на сезона?

Разбира се, винаги искаш да си в тази позиция. Това винаги е целта, но тя идва с наказанието в тези по-тежки макадамови ралита. Но каквото-такова, трябва да продължим да се опитваме да даваме най-доброто от себе си. Много е възможно лидерството в шампионата да смени притежателя си още много пъти до края на годината. Така че не мислим много за това, опитваме се да се фокусираме върху всяко едно състезание.

Каква е стратегията ви за чистене на пътя в следващите макадамови ралита?

Само да се опитам да дам най-доброто от себе си. Можеш само да дадеш най-доброто от себе си и да видиш какво ще ти донесе това в края на ралито.

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Снимки: Sportal.bg