Защо Пирели ще запази противоречивото правило за гумите в MotoGP през 2027 година

На 2 юли Хонда се сбогува с Жоан Мир с публикация в социалните мрежи, преди той да се присъедини към Грезини за сезон 2027 в MotoGP, слагайки край на четиригодишния си престой при японците. В публикацията японският производител написа: „Три подиума и твоят шампионски дух блестят като най-ярките моменти“.

Една проверка в статистиката на шампионата обаче е достатъчна, за да се установи, че Мир е спечелил само два подиума с Хонда – в Япония и Малайзия миналата година. Въпреки това, пилотът от Майорка се качи на подиума и в тазгодишната Гран При на Каталуния, завършвайки втори. В официалните резултати обаче той е класиран на 13-о място. Какво се случи?

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Повече от час след празненствата на подиума, комисарите обявиха, че Мир е нарушил правилото за налягането на гумите, налагайки му тежко наказание. Същото се случи и с Маверик Винялес миналата година, когато той завърши втори в Катар, но беше свален от подиума повече от час по-късно по същата причина.

И в двата случая това беше ситуация, която опетни имиджа на шампионата и която, съдейки по публикацията на Хонда, не радва особено отборите, а още по-малко пилотите и феновете.

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Откакто беше въведено през 2023, правилото за налягането на гумите в MotoGP не спира да генерира спорове. Със смяната на доставчика на гуми през 2027 година всички очакваха, че Пирели ще спре да го прилага – слух, който италианският производител отрича.

„Винаги сме казвали, че ще го запазим. Не знам откъде дойде обратното твърдение“, обясни Джорджо Барбие, директор на мотоциклетните състезания в Пирели, в ексклузивен разговор с motorsport.com.



„Трябва да имаме голямо уважение към настоящия доставчик в MotoGP (Мишлен). Ако след 11 години те са установили правило, заедно с Дорна, защото вярват, че карането с ниско налягане може да представлява опасност, аз не мога да кажа, че такава опасност не съществува. Защото все още не познавам мотоциклетите от MotoGP в дълбочина.



„Откъде идва това прегряване на предните гуми? Вероятно от аеродинамиката, от карбоновите дискове, от това, че няколко мотора се движат във въздушния джоб с аеродинамика, която загрява много предната гума на пилота отзад. А това е условие, което нямам в Супербайк. Нито пък е ситуация, която мога да тествам в Moto2“, добави той, визирайки факта, че Пирели е доставчик и на двата шампионата. „Така че не мога да твърдя, че Пирели изобщо няма да има този проблем.“

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Правилото задължава пилотите да поддържат налягането на предната гума над 1,80 бара (1,68 за задната) за 60% от обиколките в основните състезания и 30% в спринтовите, като наказанията за неспазване са съответно 16 и 8 секунди.

„Ясно е, че имаме различна конструкция, различни материали, различни работни налягания. Не вярвам, че гума на Пирели работи по-добре при 1.4, отколкото при 2.0 бара. Затова вероятно няма да имаме такъв тип проблем“, каза Барбие.



„Но ако го свържем с това какви са правилните налягания за Пирели, ще трябва да видим дали това се превръща в проблем, когато падне под този диапазон. Така че засега ще запазим регламента, като се надяваме, че няма да се наложи да го прилагаме. След това ще решим дали да го променим, или да го премахнем.



„Има едно нещо, което виждам: настоящият доставчик има много значителна чувствителност към промени в налягането. Ако се надвиши определено ниво, има голям риск“, добави той.

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„С нашите гуми имаме доста широк работен прозорец на налягане. Производителят може да избира. Поведението на гумата не се променя твърде много между едно и друго налягане“, заключи Барбие, признавайки, че негативният имидж от това да видиш пилот, свален от подиума час след края на състезанието, е нещо, което „не можем да продължаваме да виждаме“.

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Снимки: Gettyimages