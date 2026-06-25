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Така Кацута за рали "ЕКО Акрополис": В рали като това никога не се знае какво ще стане

  • 25 юни 2026 | 20:09
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Пилотът на Тойота в Световния рали шампионат (WRC) Такамото Кацута говори пред Sportal.bg преди старта на рали „ЕКО Акрополис“.

Ралито на Боговете е считано за едно от най-тежките изобщо в календара на WRC, редов с рали „Сафари“. През тази година именно Кацута триумфира в Кения, а по неговите думи в този тип изискващи ралита абсолютно всичко е възможно.

Колко трудно ще бъде рали „ЕКО Акрополис“ този уикенд?

Винаги е много трудно. Има голям риск от спукване на гуми и проблеми по колите, никога не знаеш какво ще се случи, особено при вторите минавания, когато може да е много неравно. Досега колата ни беше много силна, темпото ни е много добро, но в рали като това, което е толкова изискващо, никога не се знае.

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Снимки: Sportal.bg

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